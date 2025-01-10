Така ситуація спостерігалась у всіх провайдерів інтернету. Про це пише 24 Канал з посиланням на Радыё Свабода — Беларусь.

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Блокування сервісів у Білорусі

Приблизно о 1:30 10 січня користувачі YouTube, Telegram, Discord та Twitch помітили проблеми з доступом до сервісів. Вони працювали лише через VPN.

На сайті "Белтелеком" з'явилося повідомлення про "можливе обмеження доступу до послуг мережі передачі даних для абонентів міст Мінськ, Гомель і Гомельської області".

Приблизно о 3:30 почали відновлювати доступ до YouTube та Telegram.

Відомо, що у Білорусі вже не вперше обмежують доступ до соцмереж. Востаннє таке було під час новорічного звернення лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської у 2025 році.