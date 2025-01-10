Такая ситуация наблюдалась у всех провайдеров интернета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радыё Свабода – Беларусь.

Читайте также Без YouTube, Discord и VPN: как Россия изолирует интернет и помогают ли ей Apple и другие гиганты

Блокировка сервисов в Беларуси

Примерно в 1:30 10 января пользователи YouTube, Telegram, Discord и Twitch заметили проблемы с доступом к сервисам. Они работали только через VPN.

На сайте "Белтелеком" появилось сообщение о "возможном ограничении доступа к услугам сети передачи данных для абонентов городов Минск, Гомель и Гомельской области".

Примерно в 3:30 начали восстанавливать доступ к YouTube и Telegram.

Известно, что в Беларуси уже не впервые ограничивают доступ к соцсетям. Последний раз такое было во время новогоднего обращения лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в 2025 году.