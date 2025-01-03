Во время полномасштабной войны против Украины Россия значительно усилила цензуру в собственном сегменте интернета. Еще в начале вторжения Россия заблокировала продукты Meta – в частности Instagram и Facebook (к сожалению, российские пользователи там все равно остались). В 2024 году для россиян фактически заблокировали YouTube, запретили мессенджеры Signal и Discord, а также VPN-сервисы.

Интересно, что требования российского интернет-регулятора, Роскомнадзора выполняет даже американский техногигант Apple, который убрал доступ к приложениям независимых медиа. В компании это объясняют "необходимостью поддержания демократических принципов".

Как Россия оставляет собственных граждан без доступа к альтернативной "генеральной линии" информации – читайте в материале 24 Канала.

Фактическая блокировка YouTube

В конце года российские власти снова взялась за YouTube – видеохостинг начали серьезно замедлять уже второй раз за год. Цель этого – чтобы россияне не могли пользоваться американским видеосервисом и переходили на местные заменители.

Масштабное падение трафика началось 18 декабря, накануне "Итогов года" с диктатором Владимиром Путиным, и продолжается до сих пор, пишет российская служба BBC. К 23 декабря трафик YouTube сократился до 20% от летних показателей. Российская медиаиндустрия предполагает, что государство может полностью заблокировать платформу.

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В середине декабря пользователи из разных регионов России начали массово жаловаться на то, что YouTube работает значительно медленнее. Эту тенденцию подтвердили сервисы "Сбой.рф" и Downdetector.

Издание "Медиазона" также обратило внимание, что статистика Google демонстрирует резкое падение активности на платформе.

Согласно открытым данным Google, использование YouTube в России постепенно сокращалось еще с начала декабря. Сначала изменения были незначительными, но после 15 декабря трафик начал стремительно падать. Наибольший обвал произошел 18 декабря – за сутки активность снизилась на 20% по сравнению с предыдущим днем и продолжила падать. Эту информацию подтвердили источники The Bell и "Медузы" в одной из телеком-компаний.



Блокировка в России в 2024 году / Инфографика 24 Канала

К 20 декабря трафик YouTube упал примерно на 65% от пиковых значений июля, когда платформа работала без искусственных ограничений. Теперь россиянам все сложнее пользоваться видеохостингом, и это может быть лишь началом более масштабных блокировок. А еще в октябре ограничения почувствовали абоненты мобильных операторов МТС, "Мегафон", T2 и "Билайн".

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По данным источников The Bell, новая волна замедления YouTube существенно отличается от предыдущих. На этот раз в список тех, кто обязан ограничивать доступ к платформе, добавили операторов мобильного интернета. Ранее это касалось преимущественно провайдеров домашнего интернета.

23 декабря телеграм-канал "ЗаТелеком", который ведет IT-эксперт Михаил Климарев, обратил внимание на свежие данные от Google. Согласно им, трафик YouTube в России упал до 8,5 пункта – для сравнения, до начала замедления этот показатель составлял 40.

Констатируем: YouTube де-факто заблокирован в России,

– написал Климарев.

Эксперт отмечает, что это уже третья волна замедления YouTube в России:

первая волна началась летом, когда "Ростелеком" объяснил проблемы со скоростью "техническими неисправностями оборудования Google";

вторая волна пришлась на середину ноября, когда трафик снова начал падать после того, как режиссер Карен Шахназаров попросил Путина прекратить ограничения;

третья волна, наиболее масштабная, началась накануне "Итогов года".

Как российские власти объясняют блокировку видеосервиса

19 декабря, во время "Прямой линии" с диктатором, блогер Влад Бумага спросил, зачем блокировать YouTube, если российские платформы и так конкурентоспособны. Путин уклонился от прямого ответа, заявив, что проблемы с YouTube связаны с "изношенностью оборудования" и нарушением российских законов.

После мероприятия Роскомнадзор объяснил ограничения работой YouTube: блокировкой российских каналов, "неуважением к стране" и штрафами, которые Google уплатил на сумму более 34,5 миллиарда рублей с 2021 года. В тот же вечер источники РБК сообщили, что с середины декабря власти усиливают замедление работы YouTube и планируют полную блокаду как десктопной, так и мобильной версии платформы.

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По словам Артема Козлюка из "Роскомсвободы", власти используют оборудование "технических средств противодействия угрозам" (ТСПУ, "технические средства противодействия угрозам"), которое анализирует интернет-трафик и может влиять на работу отдельных сервисов. Эксперт считает, что ограничения во время "Прямой линии" объясняются желанием чиновников продемонстрировать свою активность перед руководством.

Что такое ТСПУ Почти все интернет-провайдеры в России оборудованы ТСПУ. Эти "ящики" работают на основе технологии DPI (deep packet inspection), изначально созданной для оптимизации трафика провайдеров. Однако теперь их использует Роскомнадзор для цензуры. Провайдеры не имеют права перенастраивать ТСПУ или отказываться от их установки. Бороться с этой технологией сложно, но пока это возможно благодаря усилиям независимых разработчиков. Обход блокировок в России формально запрещен, как и публикация информации об этих методах.



Несмотря на это, поисковые запросы вроде "VPN" в Google и "впн" в Яндексе выросли в 3,5–4 раза, достигнув рекордного уровня (кроме пика в марте 2022 года). Однако ТСПУ может распознать подключение к VPN и заблокировать его. Чтобы обойти это, необходимо скрывать сам факт подключения, используя сервисы с обфускацией. Эта технология изменяет вид передаваемых данных, чтобы они не вызывали подозрений, и маскирует конечную точку запроса.

Что еще заблокировал Роскомнадзор

В 2024 году российские власти продолжили политику масштабных блокировок интернет-ресурсов, которую они ведут уже не первый год. Роскомнадзор заблокировал 120,5 тысяч сайтов – это в 3,6 раза больше, чем в 2023 году. Кроме него, блокировками активно занимается и "неустановленный орган", который обычно связывают с Генпрокуратурой. За 2024 год этот орган заблокировал в 1,5 раза больше ресурсов, чем в 2023-м, и в 26 раз больше, чем в 2022-м, пишет "Верстка".

В ноябре Роскомнадзор заблокировал сайты, которые использовали шифрование ECH от Cloudflare. Эта технология позволяла обходить блокировку без VPN. В результате тысячи сайтов перестали открываться в России. Среди заблокированных – мессенджер Signal и другие безопасные платформы вроде Session и SimpleX Chat, геймерская платформа Discord (которую российские военные использовали для координации дронов), стоковый сайт Envato, более 80 иностранных СМИ и многие другие.

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Интересно! Даже госслужбы иногда сами пользуются заблокированными ресурсами. Поэтому возможность подключения к ним специально оставляют. Например, в Signal есть встроенный режим обхода блокировок, а также функция отправки анонимных сообщений.



Спецслужбы используют это, чтобы выдавать себя за сотрудников НКО или независимых медиа и вести диалог с реальными активистами.

Как российское государство подавляет протесты с помощью цензуры

Отключение интернета и блокировка мессенджеров – привычная тактика властей во время общественных беспорядков в России. В январе, во время протестов в Башкортостане и Якутии, перестали работать Telegram и WhatsApp. Подобные сбои происходили перед президентскими выборами и во время похорон Алексея Навального. В декабре из-за учений Роскомнадзора по развертыванию "суверенного интернета" пострадали республики Северного Кавказа. В Чечне, Дагестане и Ингушетии в течение суток не загружались сайты и приложения.

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Война России против Украины стала удобным оправданием для усиления изоляции. Проблемы со связью можно объяснить "защитой от перехвата сигналов", а блокировку – борьбой с "террористической угрозой".

В начале 2022 года власти начали требовать переноса процессов обработки данных на территорию России. Иностранные компании, которые работают в России, обязали регистрироваться в Роскомнадзоре и ограничивать доступ к контенту, нарушающему российское законодательство. С сентября 2024 года госучреждения и предприятия в сферах связи, энергетики и других должны перейти на российское программное обеспечение, которое является менее безопасным и эффективным, чем зарубежные аналоги.

Роскомнадзор объявил о планах блокировать иностранные хостинг-провайдеры, которые не выполняют новый "закон о хостерах". Требования включают хранение данных на серверах в России и сотрудничество с силовыми структурами. Под угрозой оказались провайдеры, такие как GoDaddy, DigitalOcean, Amazon Web Services, Hetzner и т.д., которые обеспечивают серверные мощности для значительной части российского интернета.

Это фактически переход к ирано-туркменской модели "белого списка". По этой концепции разрешены только те IP-адреса и автономные сети, которые внесены в "Белую книгу" Роскомнадзора. Это означает массовые блокировки, потерю доступа ко многим серверам и остановку работы ряда веб-ресурсов, систем и IoT-устройств.

В целом в российском интернете право на анонимность практически уничтожено. Пользователи больше не могут оставаться неизвестными – за лайки, комментарии или донаты можно получить штраф или даже уголовное дело. Например, в апреле нескольких жителей Белгородской области оштрафовали за анонимные комментарии в Telegram с критикой Путина. Для этого, вероятно, использовали базы данных, которые попали в открытый доступ, хотя "пробивать" данные обычным гражданам запрещено.

Также анонимности лишают контент-мейкеров. Владельцы каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре, предоставляя свои личные данные. В случае отказа им запрещается зарабатывать на рекламе и краудфандинге. Сейчас большинство новостных и даже провластных каналов не выполняют это требование.

Кроме того, в Госдуме рассматривают законопроект об обязательной идентификации геймеров через телефонный номер, Госуслуги (российский аналог Дии) или Единую биометрическую систему. Если иностранные компании откажутся это внедрять, их могут заблокировать, что станет еще одним шагом к изоляции.

Как к российской цензуре присоединяются западные техногиганты

Одним из самых эффективных методов российской цензуры стало давление на крупные IT-компании. Иностранный технологический сектор постепенно покидает Россию из-за санкций, а те, кто еще работает, сталкиваются со все более жесткими условиями.

Роскомнадзор заставляет компании идти на уступки, угрожая потерей рынка. Браузеры Mozilla и Opera удаляли расширения для обхода блокировок, а магазины приложений убирали VPN и прокси-сервисы. Особенно активно действует Apple – из российского App Store исчезли 409 VPN-приложений и утилит для обхода блокировок, а также приложение "Радио Свобода".

Невыполнение требований российского законодательства может привести к тому, что Apple больше не сможет распространять контент в России. Правительство США поддерживает действия, направленные на обеспечение доступа к коммуникационным услугам для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержания демократических принципов,

– говорится в ответе компании "Репортерам без границ".

Согласно мнению "Репортеров без границ", подчинение таким требованиям авторитарного государства "подрывает публичные заявления Apple о ее приверженности к свободе информации". В организации отметили, что Apple "продолжает процветать в России" благодаря параллельному импорту своих товаров в страну.

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Давление на техногигантов часто сочетают с репутационными рисками. Компании боятся потерять не только прибыль, но и имидж на международной арене. Например, весной YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько видео об избежании мобилизации и использования VPN. Но после огласки в медиа эти ролики стали доступными по прямым ссылкам. Mozilla, несмотря на штраф в 3,5 миллиона рублей, также вернула заблокированные расширения.

Действия международных компаний могут, сознательно или бессознательно, играть на руку репрессивным режимам. Из-за нежелания углубляться в местную политику они иногда поддерживают цензуру или распространяют пропаганду. Активисты и независимые медиа призывают техногигантов избегать сотрудничества с авторитарными правительствами. Они предлагают пересмотреть корпоративные политики, чтобы отказываться от выполнения решений, которые противоречат международному праву.