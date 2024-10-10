В начале октября в России заблокировали мессенджер Discord, изначально созданный как чат для геймеров. Роскомнадзор заблокировал его пятью решениями якобы из-за нарушения российского законодательства. Однако блокировка мессенджера создает дискомфорт даже российским оккупантам, которые пользуются им. Общая аудитория Discord в России насчитывает 40 миллионов человек, а мировая – 200 миллионов. Мессенджером пользуются и в украинской армии.

Вскоре после решения России мессенджер заблокировала и Турция – из-за того, что администрация якобы отказалась поделиться информацией с властями страны.

Что такое Discord, почему важен в российско-украинской войне и как его заблокировала Россия – читайте в материале 24 Канала.

Что предшествовало блокировке

О блокировке Discord, что должно произойти в ближайшее время, в конце сентября сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник. Причиной для блокировки медиа назвало 5 решений о нарушении российского законодательства – его редакция нашла в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Вероятность блокировки подтвердили и в игровой индустрии.

Что известно о Discord Discord – разработка американской компании Discord Inc., впервые выпущенная в 2015 году. Среди основателей компании – нынешний гендиректор Джейсон Ситрон, и программист, ныне технический директор Станислав Вишневский, который родился в Харькове.



Мессенджер позволяет общаться голосовыми звонками, в частности групповыми, видеочатами, сообщениями, пересылать медиа и файлы. Именно из-за такого набора возможностей Discord стал популярным среди геймеров. В мессенджере можно объединять пользователей в сообществах, которые имеют название серверов. Доступ к ним происходит через приглашение. Discord – разработка американской компании Discord Inc., впервые выпущенная в 2015 году. Среди основателей компании – нынешний гендиректор Джейсон Ситрон, и программист, ныне технический директор Станислав Вишневский, который родился в Харькове.Мессенджер позволяет общаться голосовыми звонками, в частности групповыми, видеочатами, сообщениями, пересылать медиа и файлы. Именно из-за такого набора возможностей Discord стал популярным среди геймеров. В мессенджере можно объединять пользователей в сообществах, которые имеют название серверов. Доступ к ним происходит через приглашение. Широкую популярность Discord получил в 2020 году, когда компания начала позиционировать себя как универсальную платформу для коммуникаций. Это помогло привлечь 100 миллионов долларов инвестиций на развитие платформы.

Также долгое время Discord был известен как островок "свободной мысли" в интернете, занимал нишу, в которой до недавнего времени находился телеграм. Контент в мессенджере почти не модерировался, и только за последние годы администрация программы начала бороться с распространением неонацистских, расистских и антисемитских сообществ.



По состоянию на март 2024 года Discord был на 30-м месте в рейтинге самых посещаемых сайтов в мире, а 22,98% его трафика приходилось на США. Число активных пользователей составляет более 200 миллионов.

Блокировке предшествовали многочисленные сбои. Среди них – августовский, который затронул и Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, а также популярный игровой магазин Steam. Хотя Роскомнадзор утверждал, что это произошло из-за атаки на российских телеком-операторов, местные эксперты высказали мнение, что это была неудачная попытка заблокировать телеграм или подготовка к этому.

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Уже 18 сентября Discord перестал работать в ряде российских регионов. Иногда помогало переподключение через VPN-сервис. В то же время глобального сбоя мессенджера не было. Еще раз сбой в Discord произошел 26 сентября.

Однако финально Discord заблокировали в октябре. 8 октября проект Роскомсвобода заявил о том, что сбой в Discord связан с действиями российских властей. Впоследствии блокировку мессенджера подтвердил Роскомнадзор.

У регулятора утверждают, что администрация мессенджера нарушает требования российского законодательства и не удаляет "противоправные материалы". Регулятор направил администрации Discord требование удалить 947 таких материалов. Отныне в России Discord заблокирован "для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков в связи с размещением противоправной информации".

Власти призвали Discord удалить нелегальный контент, но ответом было бездействие, которое и привело к блокировке,

– заявил пропагандистскому агентству ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Как на фронте используют Discord

После блокировки мессенджера российские "военкоры" и оккупанты начали жаловаться, что не могут просматривать трансляции с дронов в штабах, и сетовать на отсутствие российских альтернатив. Оккупанты массово жалуются на то, что это затрудняет выполнение боевых задач. В некоторых каналах даже обвинили украинцев.



Скриншоты из телеграма

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Интересно, что Discord используется и с украинской стороны – командиры для управления войсками пользуются мессенджером для геймеров. Он предоставляет возможность военным быстро присоединяться к групповым голосовым звонкам. В частности, Discord применяли в 2023 году для коммуникаций во время учений с применением Сил теробороны и 26 дивизиона речных катеров.

В прошлом году Discord "засветился" на фото с украинского командного пункта, опубликованного The New York Times.



Discord в украинском командном пункте / Фото Carlotta Gall, The New York Times

Интересно! Весной 2023 года 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра слил через Discord ряд документов, которые якобы имели информацию об украинском контрнаступлении.



Впоследствии Тейшейру арестовали, его назвали лидером небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки.

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Почему Discord заблокировали в Турции

Хотя Турция является членом НАТО и оказывает поддержку Украине, иногда она прибегает к вполне российским практикам. Как вот блокировка инстаграма или Discord, что последовало за российским.

9 октября Турция заблокировала доступ к Discord из-за решения суда. Причина – платформа отказалась делиться информацией, которую требовала Анкара. Управление информационных технологий и связи Турции опубликовало решение о запрете доступа на своем сайте.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что суд Анкары решил заблокировать доступ к Discord из Турции из-за подозрения в совершении пользователями преступлений "сексуального насилия над детьми и непристойности".

Блокировка произошла на фоне большого общественного резонанса из-за убийства двух женщин 19-летним мужчиной в Стамбуле в октябре. В Discord пользователи широко обсуждали и одобряли убийство.

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Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу также заявил, что принципы работы Discord затрудняют мониторинг и контроль со стороны властей, пишет Reuters.

Сотрудники службы безопасности не могут просматривать контент. Мы можем вмешиваться только тогда, когда пользователи жалуются нам на контент, который там распространяется. Поскольку Discord отказывается делиться собственной информацией, в том числе IP-адресами и контентом, с нашими подразделениями безопасности, мы были вынуждены заблокировать доступ,

– сказал он журналистам в парламенте.

Разблокируют ли Discord в Турции так же молниеносно, как Instagram, через несколько дней, покажет время. Ведь решения властей в авторитарных странах могут пересматриваться без общественного обсуждения и понятного объяснения, как показал опыт "блокировки" телеграма в России. В то же время история с задержанием Павла Дурова во Франции актуализирует вопрос, есть ли место даже в демократическом мире платформам без модерации, где распространяется что и как угодно.