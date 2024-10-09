Что известно
Как пишет местное издание Turkiye Today, этот шаг "связан с растущим беспокойством относительно безопасности платформ социальных сетей, особенно после того, как появились сообщения о том, что определенные группы в Discord выбирают детей для груминга, шантажа и кибербуллинга". Некоторые группы с недобрыми намерениями якобы использовали тег "901" в своих именах для идентификации друг друга, что вызвало беспокойство как среди чиновников, так и среди родителей.
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Интересно, что еще в начале этой недели министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу комментировал этот вопрос и заявил, что власти страны не имеют планов по полной блокировке Discord, рассматривая лишь возможность введения регуляторных барьеров для обеспечения соблюдения стандартов безопасности. Однако уже в среду утром сервис оказался заблокированным полностью.
Discord оказался под пристальным вниманием в Турции после ряда тревожных инцидентов, связанных с несовершеннолетними:
- Недавно появились сообщения, которые восхваляли 19-летнего парня после того, как он убил двух женщин.
- Кроме этого, сообщали о преступниках, которые вымогают деньги у детей.
- В другом случае распространялись видеозаписи, на которых несовершеннолетних шантажируют, побуждая к причинению себе вреда.
Эти и другие случаи привели к многочисленным призывам о блокировке сервиса. В соцсети X, например, стал популярным хэштег #DiscordKapatılsın (Закрыть Discord). Общественный резонанс усиливался все больше, поэтому вопрос был вынесен на уровень правительства.
Дебаты вокруг Discord перекликаются с аналогичным случаем в начале этого года, когда турецкие власти заблокировали доступ к игровой платформе Roblox, которая широко используется детьми и подростками. В отношении нее появились подобные обвинения в жестоком обращении с детьми и груминга.
Запрет Discord в России
События в Турции происходят после того, как 8 октября о запрете Discord объявила Россия, ссылаясь на нарушение законодательных требований. "Роскомнадзор" требовал удалить определенный контент с платформы (почти 1 000 единиц материалов), но она этого не сделала.