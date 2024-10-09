Що відомо

Як пише місцеве видання Turkiye Today, цей крок "пов'язаний зі зростаючим занепокоєнням щодо безпеки платформ соціальних мереж, особливо після того, як з'явилися повідомлення про те, що певні групи в Discord обирають дітей для грумінгу, шантажу та кібербулінгу". Деякі групи з недобрими намірами нібито використовували тег "901" у своїх іменах для ідентифікації одне одного, що викликало занепокоєння як серед чиновників, так і серед батьків.

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Цікаво, що ще на початку цього тижня міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу коментував це питання й заявив, що влада країни не має планів щодо повного блокування Discord, розглядаючи лише можливість запровадження регуляторних бар'єрів для забезпечення дотримання стандартів безпеки. Однак уже в середу вранці сервіс виявився заблокованим повністю.

Discord опинився під пильною увагою в Туреччині після низки тривожних інцидентів, пов'язаних з неповнолітніми:

Нещодавно з'явилися повідомлення, котрі вихваляли 19-річного хлопця після того, як він убив двох жінок.

Крім цього, повідомляли про злочинців, які вимагають гроші у дітей.

В іншому випадку поширювалися відеозаписи, на яких неповнолітніх шантажують, спонукаючи до заподіяння собі шкоди.

Ці та інші випадки призвели до численних закликів про блокування сервісу. В соцмережі X, наприклад, став популярним хештег #DiscordKapatılsın (Закрити Discord). Суспільний резонанс посилювався дедалі більше, тож питання було винесене на рівень уряду.

Дебати навколо Discord перегукуються з аналогічним випадком на початку цього року, коли турецька влада заблокувала доступ до ігрової платформи Roblox, яка широко використовується дітьми та підлітками. Щодо неї з'явилися подібні звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми та грумінгу.

Заборона Discord у Росії

Події в Туреччині відбуваються після того, як 8 жовтня про заборону Discord оголосила Росія, посилаючись на порушення законодавчих вимог. "Роскомнадзор" вимагав видалити певний контент з платформи (майже 1 000 одиниць матеріалів), але вона цього не зробила.