На початку жовтня у Росії заблокували месенджер Discord, початково створений як чат для геймерів. Роскомнагляд заблокував його п'ятьма рішеннями нібито через порушення російського законодавства. Однак блокування месенджера створює дискомфорт навіть російським окупантам, які користуються ним. Загальна аудиторія Discord у Росії нараховує 40 мільйонів осіб, а світова – 200 мільйонів. Месенджером послуговуються й в українському війську.

Невдовзі після рішення Росії месенджер заблокувала й Туреччина – через те, що адміністрація начебто відмовилася поділитися інформацією з владою країни.

Що таке Discord, чому важливий у російсько-українській війні та як його заблокувала Росія – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що передувало блокуванню

Про блокування Discord, що має статися найближчим часом, наприкінці вересня повідомило російське видання "Коммерсант" з посиланням на обізнане джерело. Причиною для блокування медіа назвало 5 рішень про порушення російського законодавства – його редакція знайшла в реєстрі заборонених сайтів Роскомнагляду. Ймовірність блокування підтвердили й в ігровій індустрії.

Що відомо про Discord Discord – розробка американської компанії Discord Inc., вперше випущена 2015 року. Серед засновників компанії – нинішній гендиректор Джейсон Cітрон, та програміст, нині технічний директор Станіслав Вишневський, який народився у Харкові.



Месенджер дає змогу спілкуватися голосовими дзвінками, зокрема груповими, відеочатами, повідомленнями, пересилати медіа та файли. Саме через такий набір можливостей Discord став популярним серед геймерів. У месенджері можна об'єднувати користувачів у спільнотах, які мають назву серверів. Доступ до них відбувається через запрошення. Discord – розробка американської компанії Discord Inc., вперше випущена 2015 року. Серед засновників компанії – нинішній гендиректор Джейсон Cітрон, та програміст, нині технічний директор Станіслав Вишневський, який народився у Харкові.Месенджер дає змогу спілкуватися голосовими дзвінками, зокрема груповими, відеочатами, повідомленнями, пересилати медіа та файли. Саме через такий набір можливостей Discord став популярним серед геймерів. У месенджері можна об'єднувати користувачів у спільнотах, які мають назву серверів. Доступ до них відбувається через запрошення. Широку популярність Discord здобув у 2020 році, коли компанія почала позиціювати себе як універсальну платформу для комунікацій. Це допомогло залучити 100 мільйонів доларів інвестицій на розвиток платформи.

Також довгий час Discord був відомий як острівець "вільної думки" в інтернеті, займав нішу, в якій до недавнього часу перебував телеграм. Контент у месенджері майже не модерувався, і лише за останні роки адміністрація програми почала боротися із поширенням неонацистських, расистських та антисемітських спільнот.



Станом на березень 2024 року Discord був на 30-му місці в рейтингу найбільш відвідуваних сайтів у світі, а 22,98% його трафіку припадало на США. Число активних користувачів становить понад 200 мільйонів.

Блокуванню передували численні збої. Серед них – серпневий, що зачепив і Telegram, WhatsApp, ВКонтакте та популярний ігровий магазин Steam. Хоча Роскомнагляд стверджував, що це сталося через атаку на російських телеком-операторів, місцеві експерти висловили думку, що це була невдала спроба заблокувати телеграм чи підготовка до цього.

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Уже 18 вересня Discord перестав працювати у низці російських регіонів. Інколи допомагало перепідключення через VPN-сервіс. Водночас глобального збою месенджера не було. Ще раз збій у Discord стався 26 вересня.

Однак фінально Discord заблокували у жовтні. 8 жовтня проєкт Роскомсвобода заявив про те, що збій у Discord пов'язаний з діями російської влади. Згодом блокування месенджера підтвердив Роскомнагляд.

У регулятора стверджують, що адміністрація месенджера порушує вимоги російського законодавства та не видаляє "протиправні матеріали". Регулятор направив адміністрації Discord вимогу видалити 947 таких матеріалів. Відтепер у Росії Discord заблоковано "для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

Влада закликала Discord видалити нелегальний контент, але відповіддю була бездіяльність, яка і призвела до блокування,

– заявив пропагандистському агентству ТАРС заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін.

Як на фронті використовують Discord

Після блокування месенджера російські "воєнкори" та окупанти почали скаржитися, що не можуть переглядати трансляції з дронів у штабах, та бідкатися на відсутність російських альтернатив. Окупанти масово скаржаться на те, що це ускладнює виконання бойових завдань. У деяких каналах навіть звинуватили українців.



Скриншоти з телеграму

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Цікаво, що Discord використовується й з українського боку – командири для управління військами послуговуються месенджером для геймерів. Він надає можливість військовим швидко приєднуватися до групових голосових дзвінків. Зокрема, Discord застосовували у 2023 році для комунікацій під час навчань з застосуванням Сил тероборони та 26 дивізіону річкових катерів.

Торік Discord "засвітився" на фото з українського командного пункту, опублікованого The New York Times.



Discord в українському командному пункті / Фото Carlotta Gall, The New York Times

Цікаво! Навесні 2023 року 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетсу Джек Тейшейра злив через Discord низку документів, які нібито мали інформацію про український контрнаступ.



Згодом Тейшейру заарештували, його назвали лідером невеликої ігрової онлайн-групи, через яку стався витік секретних документів американської розвідки.

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Чому Discord заблокували в Туреччині

Хоча Туреччина є членом НАТО та надає підтримку Україні, інколи вона вдається до цілком російських практик. Як от блокування інстаграму чи Discord, що відбулося після російського.

9 жовтня Туреччина заблокувала доступ до Discord через рішення суду. Причина – платформа відмовилася ділитися інформацією, яку вимагала Анкара. Управління інформаційних технологій і зв'язку Туреччини опублікувало рішення про заборону доступу на своєму сайті.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч заявив, що суд Анкари вирішив заблокувати доступ до Discord з Туреччини через підозру у скоєнні користувачами злочинів "сексуального насильства над дітьми та непристойності".

Блокування відбулося на тлі великого суспільного резонансу через вбивство двох жінок 19-річним чоловіком у Стамбулі у жовтні. У Discord користувачі широко обговорювали та схвалювали вбивство.

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Міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу також заявив, що принципи роботи Discord ускладнюють моніторинг і контроль з боку влади, пише Reuters.

Співробітники служби безпеки не можуть переглядати контент. Ми можемо втручатися лише тоді, коли користувачі скаржаться нам на контент, який там поширюється. Оскільки Discord відмовляється ділитися власною інформацією, зокрема IP-адресами та контентом, з нашими підрозділами безпеки, ми були змушені заблокувати доступ,

– сказав він журналістам у парламенті.

Чи розблокують Discord у Туреччині так само блискавично, як Instagram, через кілька днів, покаже час. Адже рішення влади в авторитарних країнах можуть переглядатися без суспільного обговорення та зрозумілого пояснення, як показав досвід "блокування" телеграму в Росії. Водночас історія із затриманням Павла Дурова у Франції актуалізує питання, чи є місце навіть у демократичному світі платформам без модерації, де поширюється що і як завгодно.