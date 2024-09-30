После большого отчета, выпущенного сторонним ресурсом AppleCensorship, который отслеживает доступность приложений App Store, компания получила немалую долю критики из-за того, что она удалила VPN-приложения, чтобы соответствовать местным правилам цензуры.
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Apple блокирует больше приложений, чем требует Россия
- Утверждается, что только летом 2024 года Apple удалила около 50 VPN-приложений, хотя "Роскомнадзор" объявил запрещенными только 25 наименований.
- Среди заблокированных сервисов – ExpressVPN, NordVPN, Norton Secure, Proton и Bitdefender.
- Общее количество заблокированных приложений VPN теперь составляет 98 с начала войны, но 14 других были недоступны еще до полномасштабного вторжения.
Аналитики отмечают, что это "вызывает беспокойство относительно прозрачности" и роли Apple в создании условий для цензуры в стране. Ограничивая доступ к VPN, российское правительство может эффективнее контролировать поток информации и следить за своими гражданами. Россия сегодня является второй средой App Store по количеству ограничений, уступив лишь Китаю.
Бенджамин Исмаил, директор проекта "Цензура приложений" в организации GreatFire взволновался за судьбу россиян и заявил, что это "прямая угроза цифровой свободе и конфиденциальности".
В одностороннем порядке ограничивая доступ к этим важным инструментам без прозрачности и надлежащей правовой процедуры, Apple становится соучастником государственной цензуры. Мы требуем от Apple соблюдать свои обязательства по соблюдению прав человека и предоставить четкое объяснение этих действий,
– говорит Исмаил.
Причин мы не знаем, но...
Apple, вероятно, удалила эти VPN-приложения, чтобы опередить события, осознавая, что на 25 приложениях дело не завершится, и впоследствии Россия назовет новые.
Это большая дилемма для компании, которая ранее решительно заявляла об отказе сотрудничать с правительствами стран в вопросах, касающихся цензуры, слежки, получения доступа к смартфонам преступников и подозреваемых. Она должна выбирать: выполнить авторитарные требования или начать сокращать функции, ухудшать пользовательский опыт и, конечно же, уменьшать прибыли.
Относительно последнего сегодня можно спорить, ведь компания официально ушла с рынка страны-оккупантки, не проводит с ней финансовых операций, а значит и не получает от нее прибыли. Поэтому поддержание работы магазина App Store фактически является собственной инициативой американского бренда, направленной, вероятно, на возможное возвращение в Россию после войны.
Можно также предположить, что компания идет на это сотрудничество с "Роскомнадзором", чтобы избежать полной блокировки своих сервисов, как это было с другими.