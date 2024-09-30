Після великого звіту, випущеного стороннім ресурсом AppleCensorship, який відстежує доступність додатків App Store, компанія отримала чималу долю критики через те, що вона видалила VPN-додатки, щоб відповідати місцевим правилам цензури.
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Apple блокує більше додатків, ніж вимагає Росія
- Стверджується, що лише влітку 2024 року Apple видалила близько 50 VPN-додатків, хоча "Роскомнадзор" оголосив забороненими лише 25 найменувань.
- Серед заблокованих сервісів – ExpressVPN, NordVPN, Norton Secure, Proton і Bitdefender.
- Загальна кількість заблокованих додатків VPN тепер складає 98 з початку війни, але 14 інших були недоступні ще до повномасштабного вторгнення.
Аналітики зазначають, що це "викликає занепокоєння щодо прозорості" та ролі Apple у створенні умов для цензури в країні. Обмежуючи доступ до VPN, російський уряд може ефективніше контролювати потік інформації та стежити за своїми громадянами. Росія сьогодні є другим середовищем App Store за кількістю обмежень, поступившись лише Китаю.
Бенджамін Ісмаїл, директор проєкту "Цензура додатків" в організації GreatFire схвилювався за долю росіян і заявив, що це "пряма загроза цифровій свободі та конфіденційності".
В односторонньому порядку обмежуючи доступ до цих важливих інструментів без прозорості та належної правової процедури, Apple стає співучасником державної цензури. Ми вимагаємо від Apple дотримуватися своїх зобов'язань щодо дотримання прав людини і надати чітке пояснення цих дій,
– каже Ісмаїл.
Причин ми не знаємо, але...
Apple, імовірно, видалила ці VPN-додатки, щоб випередити події, усвідомлюючи, що на 25 програмах справа не завершиться, і згодом Росія назве нові.
Це велика дилема для компанії, яка раніше рішуче заявляла про відмову співпрацювати з урядами країн у питаннях, що стосуються цензури, стеження, отримання доступу до смартфонів злочинців та підозрюваних. Вона повинна вибирати: виконати авторитарні вимоги або почати скорочувати функції, погіршувати користувацький досвід і, звичайно ж, зменшувати прибутки.
Щодо останнього сьогодні можна сперечатися, адже компанія офіційно пішла з ринку країни-окупантки, не проводить з нею фінансових операцій, а отже й не отримує від неї прибутків. Тому підтримування роботи магазину App Store фактично є власною ініціативою американського бренду, спрямованою, імовірно, на можливе повернення до Росії після війни.
Можна також припустити, що компанія йде на цю співпрацю з "Роскомнадзором", щоб уникнути повного блокування своїх сервісів, як це було з іншими.