Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський опозиціонер Гаррі Каспаров. У питанні агресії проти України на Володимира Путіна не впливають жодні олігархи.

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За словами Каспарова, багато з них занепокоєні, тому що їхні статки розміщені на Заході й це може бути серйозною проблемою. Олігархи розуміють, що у якийсь момент через дії Путіна у них почнуться труднощі.

Хто причетний до ухвалення рішень

На думку опозиціонера, рішення щодо ймовірного наступу на Україну, окрім Путіна, ухвалює російський високопосадовець, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та особи, які групуються довкола нього.

Це ті люди, яким Путін довіряє. Я припускаю, що зараз вони мають максимальний вплив на нього. Саме у цьому вузькому колі й ухвалюватимуть рішення,

– заявив він.

Як припустив Каспаров, може трапитися так, що буквально у цьому оточенні ухвалять божевільні рішення, які призведуть до найтрагічніших та найнепередбачуваніших наслідків.

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Повне інтерв'ю з Гаррі Каспаровим у програмі "Перші особи" дивіться сьогодні, 18 січня, о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

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