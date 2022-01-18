Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров. В вопросе агрессии против Украины на Владимира Путина не влияют никакие олигархи.
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По словам Каспарова, многие из них обеспокоены, потому что их состояния размещены на Западе и это может быть серьезной проблемой. Олигархи понимают, что в какой-то момент из-за действий Путина у них начнутся трудности.
Кто причастен к принятию решений
По мнению оппозиционера, решение о вероятном наступлении на Украину, кроме Путина, принимает российский чиновник, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и лица, которые группируются вокруг него.
Это те люди, которым Путин доверяет. Я предполагаю, что сейчас они имеют максимальное влияние на него. Именно в этом узком кругу и будут принимать решения,
– заявил он.
Как предположил Каспаров, может случиться так, что буквально в этом окружении примут сумасшедшие решения, которые приведут к самым трагическим и непредсказуемым последствиям.
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