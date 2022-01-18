Соответствующее заявление Шольц сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики провели ее 18 января.

Заметьте Это узкий круг, – Каспаров предположил, кто принимает решение о наступлении на Украину

Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. К этому может относиться, например, сокращение (численности – 24 канал) войск вдоль украинской границы,
– подчеркнул Шольц.

По словам Шольца, страны Запада проводят многочисленные перегоры в разных форматах.

Каждый раз они подчеркивают требование, чтобы не было угрозы территориальной целостности Украины. Военная агрессия и другие попытки политических изменений в Украине с помощью насилия нельзя использовать.

Шольц отметил, что все разногласия во взглядах по вопросам безопасности необходимо прояснять путем диалога. Он должен базироваться на основе взаимности, основ международного права и обязательств относительно принципов, задекларированных в разных документах.

"К этому в первую очередь относится суверенитет, независимость и территориальная целостность стран, но также свобода выбора союзов и альянсов", – подчеркнул Шольц.

Заявление Столтенберга

Кремль может разместить наступательное вооружение в Украине