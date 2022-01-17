У своєму інтерв'ю генсек НАТО наголосив, що Росія повинна зменшити військову напруженість і вивести свої війська від кордонів з Україною.

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НАТО готове до діалогу

Попри заяви про готовність до діалогу, Єнс Столтенберг також наголосив, що союзники по НАТО не можуть поступитися абсолютно ключовими принципами європейської та національної безпеки.

Кожна країна обирає свій власний шлях – хоче вона бути членом такого альянсу як НАТО чи ні. Також ми не можемо погодитися з тим, що у нас не повинно бути солдатів НАТО у всіх країнах, які приєдналися до Альянсу з 1997 року,

– наголосив генеральний секретар.

Як пояснив Столтенберг, якщо у всіх країнах, які приєдналися до Альянсу у дев'яностих, не буде солдатів, то це спричинить те, що ці держави стануть "членами другого сорту".

Переговори з НАТО й загрози Україні:

Москва запевняє, що не збирається обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії. Сергій Лавров цинічно заявляв, що вимоги повернути військових в казарми не розглядатимуть.

Водночас у Східному військовому окрузі Росії 14 січня раптово стартувала перевірка бойової готовності. У російському міноборони називали заходи плановими.

Також у Кремлі заявляли, що напруженість на кордоні з Україною є надмірною. Мовляв, саме через це Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договорів про стратегічну безпеку.

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