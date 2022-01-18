Відповідну заяву зробив генсек НАТО Столтенберг під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вона відбулася 18 січня.

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Генсек НАТО наголосив, що за будь-яку ескалацію кризи в Україні Росія заплатить високу ціну.

Столтенберг також провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Згодом у Держдепі оприлюднили заяву про необхідність продовжити дипломатичний діалог щодо деескалації агресії у Східній Європі.

Заява віцепрем'єрки Стефанішиної

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що усі члени НАТО підтримують долучення до Альянсу України. Політикиня наголосила, що, зокрема, мовиться й про Німеччину.

Одного дня Україна увійде до Альянсу. Очільник Кремля Володимир Путін розкрив свої карти й підвищує ставки. Стефанішина зауважила, що саме час подумати про те, як НАТО може протистояти цим загрозам.

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