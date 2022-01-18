Министр иностранных дел отметил, что сейчас ситуации остается под контролем. Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

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Украинский дипломат подчеркнул, что визит его канадского коллеги состоялся во время активизации большой дипломатии, целью которой является сдерживание России от реализации агрессивных планов.

Наш сегодняшний разговор подтвердил, что мы выступаем единым дипломатическим фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Я прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Кроме этого, глава МИД выразил благодарность за работу канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба сравнил действия России со стратегией Хрущева во времена Карибского кризиса. Она заключалась в том, чтобы показать оппоненту, что ты "сумасшедший и готов на все".

Угроза вторжения России: что известно

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердило такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

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