Министр обороны отметил, что оснований полагать, что "завтра будет вторжение России не существует с точки зрения военных, но угроза есть". Об этом он сообщил, выступая в парламенте 25 января.

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Наши вооруженные силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь ни одного "тревожного чемодана",

– сказал Алексей Резников.

К слову, Алексей Данилов во время брифинга после состоявшегося 24 января заседания СНБО также подчеркнул, что не стоит паниковать. По его словам, ситуация полностью контролируема.

Секретарь Совета нацбезопасности добавил: "Страна наша одна, мы ее отдавать никому не собираемся и победа точно будет за нами. В случае необходимости украинцы станут бок о бок, чтобы защитить государство".

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украинские власти призывают не паниковать

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет победить российскую агрессию, если граждане будут "держать голову холодной". В то же время, по его словам, "сердце должно быть горячим".

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, на фоне заявлений о возможном наступлении России, заверил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

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