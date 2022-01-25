За постановление проголосовали 25 января. Основные положения документа обнародовал спикер Руслан Стефанчук.

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Требования России являются нарушением законодательства – украинского и международного

В обращении предлагают признать, что требования России к международным партнерам являются нарушением, как украинского, так и международного законодательства. Москва, таким образом, стремится помешать евро атлантическим стремлениям Украины. Инициаторами постановления, в частности, выступило руководство Верховной Рады.

Ничем не оправданные амбиции России, которая в нарушение всех международных договоренностей, пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой мирному развитию, суверенитета и территориальной целостности Украины,

– сказал Стефанчук.

Спикер объявил, что меры, которые предлагают в документе, будут способствовать консолидации международных усилий по недопущению агрессии России не только против Украины, но и против Центрально-Восточной Европы.

Обратите внимание! За постановление проголосовали 282 народных избранника.

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