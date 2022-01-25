Таку думку висловив в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що оточення Путіна також націлене на кінцеве розв'язання українського питання.

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Ризики для Путіна

Війна дуже ймовірна, але Путін прекрасно розуміє, які ризики такого масштабного військового вторгнення в Україну. У випадку невдачі кампанії – для нього це означатиме втрату влади з усіма подальшими наслідками. Андрій Піонтковський Російський публіцист

За словами Піонтковського, зараз політична еліта намагається вмовити Путіна обмежитись визнанням окупованих територій Донеччини та Луганщини та воєнним освоєнням Білорусі. Однак для президента Росії це буде "великою внутрішньою поразкою".

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Як зазначив публіцист, визнавши окуповані території Донеччини та Луганщини, й приєднавши їх до російської території – президент Росії втратить інструмент тиску на всю Україну. Ось така боротьба зараз розгортається в голові Путіна та його оточення, тому передбачити, чим вона закінчиться – неможливо.

Альтернатива Путіна

Існує безспірне визначення – Путін хоче знищити українську державність. Вісім років він сподівався це зробити за допомогою фальшивих інструментів. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Зокрема, як зазначив Піонтковський, завдяки мінським домовленостям Путін хотів примусити Україну об'єднатися з ОРДЛО. Однак зрозуміло, що наша держава на це ніколи не погодиться.

Зараз вирішується питання: або піти на масштабне вторгнення, або взяти такий собі "втішний приз" – ОРДЛО плюс Білорусь. Водночас назавжди відмовитись від ідеї захопити Україну, оскільки не залишиться жодного сценарію – ані воєнного, ані мирного. Андрій Піонтковський Російський публіцист

За словами публіциста, для президента Росії – це важкий вибір, який він робить саме зараз.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Ймовірне вторгнення в Україну: останні новини

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 24 січня заявив, що біля кордону з Україною перебуває близько 109 тисяч російських військових. Водночас їх супроводжують близько 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.

У Раді нацбезпеки та оборони заявили, що у разі ймовірного нападу Росії, українців поінформують через систему оповіщення. Загрозу приховувати від громадян не будуть.

Водночас Олексій Данілов заявив, що Росія не може напасти на Україну найближчим часом. РНБО не бачить підстав для повномасштабного вторгнення.

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