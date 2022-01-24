Усе, що відбувається, виносять на розсуд громадян. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після засідання.

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Система оповіщення – це не рупор

За словами політика, система оповіщення діє не так, як це було колись. Вона не звучить рупором на все місто.

У нас є система оповіщення, яка працює зовсім в інший спосіб. У разі необхідності, вона є в абсолютно робочому стані. Фахівці постійно її перевіряють,

– сказав Данілов.

Він також вкотре наголосив, що влада не хоче роздмухувати цю ситуацію і лякати суспільство.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Війська Росії біля кордонів: останні новини

Якщо Володимир Путін зробить повномасштабну атаку проти України, то отримає чітку реакцію Заходу. А саме так звані "санкції з пекла", про що було заявлено давно.

Президент Володимир Зеленський 24 січня виступив зі зверненням до українців після засідання Ради національної безпеки та оборони. Він запевняв, що ситуація перебуває під контролем.

Олексій Данілов заявляв, що Росія не може напасти на Україну найближчим часом. РНБО не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.

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