Усе, що відбувається, виносять на розсуд громадян. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після засідання.
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Система оповіщення – це не рупор
За словами політика, система оповіщення діє не так, як це було колись. Вона не звучить рупором на все місто.
У нас є система оповіщення, яка працює зовсім в інший спосіб. У разі необхідності, вона є в абсолютно робочому стані. Фахівці постійно її перевіряють,
– сказав Данілов.
Він також вкотре наголосив, що влада не хоче роздмухувати цю ситуацію і лякати суспільство.
Війська Росії біля кордонів: останні новини
- Якщо Володимир Путін зробить повномасштабну атаку проти України, то отримає чітку реакцію Заходу. А саме так звані "санкції з пекла", про що було заявлено давно.
- Президент Володимир Зеленський 24 січня виступив зі зверненням до українців після засідання Ради національної безпеки та оборони. Він запевняв, що ситуація перебуває під контролем.
- Олексій Данілов заявляв, що Росія не може напасти на Україну найближчим часом. РНБО не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.
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