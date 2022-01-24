Зеленський зазначив, що підсумком засідання стали не гучні рішення до медіапростору, а важливі висновки для суспільства.

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Вони звучать просто: все під контролем, причин для паніки немає,

– наголосив президент.

Треба зберігати спокій

Так, глава держави зазначив, що важливо зберігати спокій та не кричати "все пропало". Зеленський додав, що першим питанням засідання була ситуація на Сході. За словами президента, знають про все, готові теж до всього, але вірять в краще.

Другим питанням була енергетика. Зеленський запевнив, що опалювальний сезон Україна пройде спокійно. Газу, запасів вугілля достатньо. На електростанціях та в портах вони перевищили вже 1 мільйон тонн.

Зеленський закликав вакцинуватись

Також президент не оминув увагою протидію пандемію коронавірусу. Річ у тім, що останнім часом епідемічна ситуація в Україні погіршилась. Він закликав громадян бути відповідальними та вакцинуватись.

Зеленський зауважив, попри те, що кількість нових випадків коронавірусу зростає, рівень госпіталізацій майже вдвічі менший, порівнюючи з піком восени 2021 року. За словами президента, це саме завдяки вакцинації.

За "вакцинаційну тисячу" можна буде оплатити комуналку

Зеленський розповів, що протягом лютого розширять програму "єПідтримка". Зокрема, літні люди зможуть використати тисячу за вакцинацію на оплату комунальних послуг.

"єПідтримка" для підлітків

Глава держави анонсував, що незабаром програма розповсюджуватиметься на підлітків від 14 до 18 років. Крім звичайних культурних послуг, вони зможуть використати гроші на освіту. Наприклад, курси, програми тощо.

За бустерну дозу даватимуть 500 гривень

Зеленський розповів, що для людей, які отримають бустерну дозу вакцини до тисячі додатково додаватимуть 500 гривень.

Проте президент наголосив, що найголовніше – це здоров'я, а вакцинація, своєю чергою, довела ефективність та безальтернативність у всьому світі. Політик зазначив, що медики та науковці обережно, але оптимістично прогнозують: після теперішнього сплеску пандемія може піти на спад.

"Є усі шанси сподіватись, що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19. Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень. Ми маємо бути вакцинованими, аби бути здоровими", – підсумував Зеленський.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Як пройшло засідання РНБО