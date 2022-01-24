Про скликання РНБО повідомили вранці 24 січня, відбулось воно у приміщенні Офісу Президента. Одразу після засідання на брифінг вийшов секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
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На засіданні розглядали внутрішні та зовнішні загрози
Він розповів, що головним питанням засідання була нацбезпека – внутрішні та зовнішні загрози. Також члени РНБО обговорили протидію коронавірусу, поточний стан справ в економіці та енергетиці.
На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,
– сказав Данілов.
Привода панікувати немає
Секретар РНБО запевнив, що наразі приводів для паніки немає. Він наголосив, що для відсічі агресії Україна має свої Збройні сили.
Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас немає нічого нового. Хочу, аби ми зрозуміли: кожна країна дбає про себе. І нашу країну ми нікому віддавати не збираємося. Перемога точно буде за нами,
– підкреслив Данілов.
Дивіться онлайн-трансляцію брифінгу Олексія Данілова:
Які теми підіймали на попередньому засіданні:
- Зачепили тему ситуації біля кордонів України. Мовилось про на межах Росії, а також Білорусі, Литви та Польщі.
- Обговорили і питання санкцій проти людей, які чинять неправомірне судочинство на тимчасово окупованих територіях України.
- На РНБО заслухали звіти і щодо українських контрабандистів. За словами Олексія Данілова, санкції ефективно працюють
- Глава МОЗ Віктор Ляшко доповів про поширення Омікрону в Україні.