Про скликання РНБО повідомили вранці 24 січня, відбулось воно у приміщенні Офісу Президента. Одразу після засідання на брифінг вийшов секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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На засіданні розглядали внутрішні та зовнішні загрози

Він розповів, що головним питанням засідання була нацбезпека – внутрішні та зовнішні загрози. Також члени РНБО обговорили протидію коронавірусу, поточний стан справ в економіці та енергетиці.

На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,

– сказав Данілов.

Привода панікувати немає

Секретар РНБО запевнив, що наразі приводів для паніки немає. Він наголосив, що для відсічі агресії Україна має свої Збройні сили.

Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас немає нічого нового. Хочу, аби ми зрозуміли: кожна країна дбає про себе. І нашу країну ми нікому віддавати не збираємося. Перемога точно буде за нами,

– підкреслив Данілов.

Дивіться онлайн-трансляцію брифінгу Олексія Данілова:

Зверніть увагу! Попереднє засідання РНБО відбулось напередодні Нового року – 30 грудня.

Які теми підіймали на попередньому засіданні: