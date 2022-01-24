Наслідки для Росії будуть болючими. На цьому наголосив британський прем'єр-міністр.

Зверніть увагу США готують відповідь Росії у разі вторгнення в Україну

Росія може "створити нову Чечню"

Борис Джонсон заявив, що не вважає вторгнення до України "не неминучим", однак у випадку агресії Кремля, на його думку, Україна може стати "новою Чечнею".

Прем'єр Великої Британії наголосив, що загроза вторгнення існує, однак Захід повинен зробити все можливе, щоб її відвернути.

Звичайно, існує дуже, дуже велика кількість російських військ, і ми повинні вжити необхідних заходів,

– заявив Джонсон.

Однак британський прем'єр переконаний, що у випадку загрози українці в будь-якому випадку захищатимуть свою землю.