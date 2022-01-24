Последствия для России будут болезненными. Об этом заявил британский премьер-министр.

Обратите внимание США готовят ответ России в случае вторжения в Украину

Россия может "создать новую Чечню"

Борис Джонсон заявил, что не считает вторжение в Украину "не неизбежным", однако в случае агрессии Кремля, по его мнению, Украина может стать "новой Чечней".

Премьер Великобритании отметил, что угроза вторжения существует, однако Запад должен делать все возможное, чтобы ее предотвратить.

Конечно, существует очень большое количество российских войск, и мы должны принять необходимые меры,

– заявил Джонсон.

Однако британский премьер убежден, что в случае угрозы украинцы в любом случае будут защищать свою землю.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.



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