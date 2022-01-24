США могут ввести свои корабли в Черное море. Такие меры главе Белого дома предложил глава Пентагона Ллойд Остин.

Заметьте Путин будет "принимать меры": Песков цинично заявил, что на Донбассе будет наступать Украина

Какие меры предпримут США

Перед возможным российским вторжением США рассматривают вариант передвижения своих войск в Европе ближе к украинской границе. В частности, в Польшу и Румынию.

Также Ллойд Остин предложил Джо Байдену разрешить полеты бомбардировщиков над территорией Восточной Европы. Кроме того, среди вариантов есть и ввод американских кораблей в Черное море.

Эти варианты глава Пентагона предложил, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно тех стран, которые граничат с Украиной. Пентагон США стремится продемонстрировать единство Альянса и сдержать российскую агрессию.

Дополняем новость…