США могут ввести свои корабли в Черное море. Такие меры главе Белого дома предложил глава Пентагона Ллойд Остин.
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Какие меры предпримут США
Перед возможным российским вторжением США рассматривают вариант передвижения своих войск в Европе ближе к украинской границе. В частности, в Польшу и Румынию.
Также Ллойд Остин предложил Джо Байдену разрешить полеты бомбардировщиков над территорией Восточной Европы. Кроме того, среди вариантов есть и ввод американских кораблей в Черное море.
Эти варианты глава Пентагона предложил, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно тех стран, которые граничат с Украиной. Пентагон США стремится продемонстрировать единство Альянса и сдержать российскую агрессию.
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