Якобы угроза военного наступления Украины на Донбасс очень велика. Такое наглое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, именно из-за этого растет напряженность. Поэтому Путин якобы вынужден защищаться.

Путин, как главнокомандующий, принимает меры для обеспечения безопасности России на фоне роста напряженности,

– дерзко заявил Песков.

Он в очередной раз манипулятивно подчеркнул, что угрозу видят именно со стороны нашей страны.

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Кремль цинично заявлял, что это не Россия готовит атаку, а именно страны Запада. Мол, они готовят ряд крупных провокаций вокруг Украины: как информационных, так и военных.

Также Россия и Беларусь на фоне сложных переговоров с НАТО и США решили побряцать оружием. А именно – провести военные учения в феврале возле границ ЕС и Украины.

В то же время НАТО высылает истребители и корабли в Восточную Европу. Соответствующее решение приняли из-за действий Кремля у границ с Украиной.

Джо Байден также рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а еще авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе. Соответствующее решение президент США может принять "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".

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