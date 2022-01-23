Надпись сделали на одной из многоэтажек в Деснянском районе на улице Теодора Драйзера. Увидеть ее можно даже в приложении Google Карты.

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"Путина" видно со спутника

Надпись о Путине легко увидеть со спутника. Легендарный лозунг, который нарисовали на крыше, виднеется на картах.


Вот так "украсили" крышу многоэтажки / Скриншот

Кто и когда создал эту надпись на крыше многоэтажки – пока неизвестно. Однако с учетом того, как выглядит местность на картах, можно предположить, что она там уже по меньшей мере с прошлого лета.

Кричалка о Путине и истерики Кремля

В августе 2021 года во время репетиции парада ко Дню Независимости военные Вооруженных Сил Украины маршировали под кричалку "Путин х**ло".

Видео с репетиции сразу же стало популярным в сети. Оно вызвало у Кремля настоящую истерику. Пропагандистка Ольга Скабеева назвала это "оскорблением всего русского народа".