Надпись сделали на одной из многоэтажек в Деснянском районе на улице Теодора Драйзера. Увидеть ее можно даже в приложении Google Карты.
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"Путина" видно со спутника
Надпись о Путине легко увидеть со спутника. Легендарный лозунг, который нарисовали на крыше, виднеется на картах.
Вот так "украсили" крышу многоэтажки / Скриншот
Кто и когда создал эту надпись на крыше многоэтажки – пока неизвестно. Однако с учетом того, как выглядит местность на картах, можно предположить, что она там уже по меньшей мере с прошлого лета.
Кричалка о Путине и истерики Кремля
В августе 2021 года во время репетиции парада ко Дню Независимости военные Вооруженных Сил Украины маршировали под кричалку "Путин х**ло".
Видео с репетиции сразу же стало популярным в сети. Оно вызвало у Кремля настоящую истерику. Пропагандистка Ольга Скабеева назвала это "оскорблением всего русского народа".