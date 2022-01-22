22 января он опубликовал в фейсбуке сообщение с поздравлением. Политик проиллюстрировал его коллажем со своей фотографией, логотипом "Слуги народа" и сине-желтой лентой.
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Что не так с поздравлением Тищенко
Соответствующее сообщение появилось на странице Тищенко в соцсети в 11:20. Как свидетельствует история изменений, после этого нардеп несколько раз редактировал написанное. Первая версия поздравления была такой: "С Днем Соборности Украины. Мы единое, сильное и независимое государство! Продолжаем сшивать Украину вместе".
Похоже, когда он понял, что это – не корректно, то поспешил снова исправиться. Наконец, Тищенко вернулся к первому варианту приветствия, но добавил в публикацию несколько хештегов.
Такое поздравление было на странице у Тищенко / Скриншот
Финальная версия приветствия политика / Скриншот
Предыдущие "фейлы" Тищенко
- На Рождество нардеп от "Слуги народа" поздравил украинцев с "воскресешием Христовым". Сообщение с такими словами оставалось на его фейсбук-странице в течение 2 часов, пока его не исправили.
- Ранее Николай Тищенко оговорился, что "вакцинировался ковидом". Хотя, после этого политик таки исправился и объяснил, что получил прививку препаратом Pfizer.
День Соборности Украины: главное
- День Соборности Украины отмечают 22 января. Именно в этот день 1919 года торжественно был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
- Традиционно в этот день украинцы образуют "живые цепи". В 2022 году к этой инициативе присоединились в ряде городов, в частности в Киеве, и даже в снежном тоннеле возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
- Президент Зеленский зато прибыл в Запорожье и стал в "живую цепь" на самом высоком мосту города. "Обязательно провозгласим Акт Воссоединения в Крыму и в Донецке", – заверил глава государства.
Выступление Зеленского в День Соборности: смотрите видео