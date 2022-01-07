Тищенко перепутал праздники

Политик на своей странице в фейсбуке опубликовал рождественское поздравление. Однако в конце он добавил: "Христос Воскресе!".

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Такой поздравительный пост провисел примерно 2 часа, но затем его исправили. В тексте появилось новое приветствие, а в конце написали, что "Христос родился! Славим его!".

К сообщению политик добавил фотографию с сыном возле елки.

Неудачное поздравление Тищенко с Рождеством / Скриншот "РБК-Украина"

Предыдущие высказывания от Тищенко

Недавно политик заявил, что от коронавируса он вакцинировался "ковидом". Однако, поняв свою ошибку, Тищенко добавил, что получил прививку препаратом Pfizer.

Комментируя ситуацию расследования Bellingcat о вагнеровцах "слуга народа" заявил, что говорить грязь о руководителе Офиса Президента Андрее Ермаке – это государственная измена.

В конце октября в кулуарах Верховной Рады Тищенко рассказал журналистам, что покупает говядину по 50-70 гривен за 1 килограмм на Бессарабском рынке. По данным Госстата, в сентябре 2021 года средняя цена говядины составила 172 гривны за килограмм. Однако политик объяснил, что он "торгуется до последнего".

Кроме того, нардеп назвал День памяти жертв Чернобыльской катастрофы – "праздником".

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