Соответствующее заявление нардеп от "Слуги народа" сделал 18 ноября в кулуарах Верховной Рады. В частности он также увидел в остальных оценках "российское направление".

К теме Рассекреченных документов по "вагнергейту" стало больше: стоимость спецоперации

Говорить грязь о Ермаке – это уже государственная измена

Тищенко рассказал, что он знает Андрея Ермака "более 30 лет". Собственно, политики не только долго знакомы, но и являются кумовьями.

Он патриот, человек – на 300% украинец. Я знаю, как он думает и о чем мечтает. И говорить о нем грязь – считаю, что это уже государственная измена,

– заявил нардеп.

Комментируя расследование Bellingcat о вагнеровцах, в частности относительно вероятных приказов о якобы переносе спецоперации, политик заявил: "Следствие ВСК четко установило, что приказов не было, поэтому надо доверять именно профессиональной информации из источников, поступающих от народных депутатов. И именно Марьяна Безуглая (народный депутат от "Слуги народа" и глава ВСК – 24 канал) дала уже свою оценку и заключение работы комиссии".

Что касается другой информации, то Николай Тищенко заявил, что государственная позиция в этой ситуации ориентируется именно на решение ВСК.

Все остальное – детективный роман. Это все сплетни, чьи-то мысли, желания. Это уже идет политическая игра, политическая борьба. Я чувствую российскую связь, российское направление именно к этой ужасной стратегии по разрушению демократии в Украине,

– заявил Тищенко.

Политик также добавил, что операция по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера, которых задержала Беларусь, "это не спецоперация". Он подчеркнул, что речь идет о "российской провокации".

Обратите внимание! Долгое время факт планирования такой операции украинские власти опровергали. Временная следственная комиссия Верховной Рады 15 ноября признала, что операция таки готовилась. Однако неизвестно, кто ее отменил.

Кратко о расследовании Bellingcat и упоминаниях о Ермаке