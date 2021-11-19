По его словам, таких ситуаций не было ни в одной стране мира. Так, Буданов прокомментировал скандал вокруг вагнеровцев и публикацию документов разведки журналисткой Яниной Соколовой.
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Глава ГУР Буданов прокомментировал публикацию документов разведки Соколовой
В телеэфире главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова попросили прокомментировать новую вспышку скандала вокруг вероятной спецоперации Украины по вагнеровцам. Вспышка, напомним, произошла:
- После опубликования соответствующего расследования Bellingcat.
- А также после обнародования журналисткой Яниной Соколовой внутренних документов украинской разведки, по ее словам, подброшенных ей на флешке неизвестными лицами.
Я считаю нецелесообразным, когда проведение специальных операций выносится в публичное поле. Не столь важно, идет ли речь о задержании вагнеровцев, или о какой-то другой операции. Их сейчас – десятки, поверьте мне,
– ответил Кирилл Буданов.
"Если кто-то считает, что я ошибаюсь, пусть назовет хоть одно государство мира, где возможно такое расследование", – убежден он.
Буданов: У разведки десятки операций, и утечек никаких нет
Глава ГУР добавил, что сейчас находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, и не располагает информацией, куда и передавали ли вообще обнародованные Соколовой документы.
Мы проводим десятки спецопераций. Но почему-то ни по одной из них никаких утечек нет. Никакие документы никто и нигде не находит, флешки не теряет и так далее,
– сообщил глава ГУР, уточнив, что "ни на что не намекает, а просто констатирует факт".
Буланов также особо подчеркнул, что глава Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий переносить спецоперации во времени или выдавать какие-либо другие приказы по этому поводу.
Кратко о скандале вокруг вагнеровцев и расследовании Bellingcat
- Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по задержанию российских наемников".
- Там говорится, что Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее, но Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Впрочем, в Bellingcat признали, что эта информация базируется только на словах экс-начальника ГУР Василия Бурбы.
- Сама же история разразилась 29 июля 2020 года, когда силовики в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера", а затем отдали их России. Тогда же в СМИ появилась информация, что эти люди принимали участие в боях на Донбассе на стороне России, и их на самом деле должны были схватить украинские силовики, но – спецоперация провалилась из-за утечки информации из Украины.
- Сам факт планирования такой операции украинские власти долго опровергали. Однако Временная следственная комиссия Верховной Рады 15 ноября признала, что спецоперация по задержанию членов ППК "Вагнера" таки была, но опровергла утечку информации с украинской стороны.