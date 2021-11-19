По его словам, таких ситуаций не было ни в одной стране мира. Так, Буданов прокомментировал скандал вокруг вагнеровцев и публикацию документов разведки журналисткой Яниной Соколовой.

Мнение к теме Соколова может получить "звезду героя России", – Арестович об обнародованных журналисткой документах

Глава ГУР Буданов прокомментировал публикацию документов разведки Соколовой

В телеэфире главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова попросили прокомментировать новую вспышку скандала вокруг вероятной спецоперации Украины по вагнеровцам. Вспышка, напомним, произошла:

После опубликования соответствующего расследования Bellingcat.

А также после обнародования журналисткой Яниной Соколовой внутренних документов украинской разведки, по ее словам, подброшенных ей на флешке неизвестными лицами.

Я считаю нецелесообразным, когда проведение специальных операций выносится в публичное поле. Не столь важно, идет ли речь о задержании вагнеровцев, или о какой-то другой операции. Их сейчас – десятки, поверьте мне,

– ответил Кирилл Буданов.

"Если кто-то считает, что я ошибаюсь, пусть назовет хоть одно государство мира, где возможно такое расследование", – убежден он.

Буданов: У разведки десятки операций, и утечек никаких нет

Глава ГУР добавил, что сейчас находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, и не располагает информацией, куда и передавали ли вообще обнародованные Соколовой документы.

Мы проводим десятки спецопераций. Но почему-то ни по одной из них никаких утечек нет. Никакие документы никто и нигде не находит, флешки не теряет и так далее,

– сообщил глава ГУР, уточнив, что "ни на что не намекает, а просто констатирует факт".

Буланов также особо подчеркнул, что глава Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий переносить спецоперации во времени или выдавать какие-либо другие приказы по этому поводу.

Кратко о скандале вокруг вагнеровцев и расследовании Bellingcat