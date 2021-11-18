Об этом советник главы Офиса Президента сообщил, комментируя публикацию документов, которые якобы подтверждают подготовку в Украине спецоперации "Авеню" и тот факт, что ее финальный этап перенесли по решению высшего военно-политического руководства.

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На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывающих алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков,

– сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что сделать открытыми конкретные факты о документирования участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года – "это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства".

По его словам, "наш противник знает теперь все важные нюансы того, как украинским разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян".

Украинцы обнародовали важнейшую информацию, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что "вагнергейт" начался с публикации российских пропагандистов в "Комсомольской правде" 6 августа 2020 года, но информацию обнародовали граждане Украины.

Кто "вывалил" абсолютное большинство фактов о документировании и о разведывательных мерах Украины? О способах нашей агентурной работы? О методиках дистанционной вербовки? Это сделали отдельные наши сограждане. То есть они, по сути, неосознанно выполнили контрразведывательные функции за российские спецслужбы. К этому точно нельзя относиться спокойно,

– добавил Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Журналистка Янина Соколова 18 ноября на своей странице в Фейсбуке опубликовала документы, которые якобы подтверждают подготовку в Украине спецоперации "Авеню".

Что известно об опубликованных документах