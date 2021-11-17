По данным расследователей, история началась еще в 2018 году. Тогда в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что многие боевики из ЧВК "Вагнера" возвращаются в родные села в России и там без работы спиваются и впадают в депрессию.

Заметьте Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами

Уже в 2019 году украинским силовикам в ходе спецоперации удалось задержать Владимира Цемаха. Он – подозреваемый по делу о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

В Bellingcat заявили, что, ободренные успехом, украинские разведчики начали размышлять над планом по вагнеровцам. Якобы тогда зародилась смелая идея: попытаться заманить в ловушку вагнеровцев, которые принимали участие в военных преступлениях на Донбассе.

Для прикрытия выбрали вербовку на работу.

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