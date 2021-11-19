За його словами, таких ситуацій не було в жодній країні світу. Так Буданов прокоментував скандал навколо вагнерівців та публікацію документів розвідки журналісткою Яніною Соколовою.
Думка до теми Соколова може отримати "зірку героя Росії", – Арестович про оприлюднені журналісткою документи
Глава ГУР Буданов прокоментував публікацію документів розвідки Соколовою
У телеефірі голову ГУР Міноборони Кирила Буданова попросили прокоментувати новий спалах скандалу навколо ймовірної спецоперації України щодо вагнерівців. Спалах, нагадаємо, стався:
- Після публікації відповідного розслідування Bellingcat.
- А також після оприлюднення журналісткою Яніною Соколовою внутрішніх документів української розвідки, які, за її словами, підкинули їй на флешці невідомі особи.
Я вважаю недоцільним, коли проведення спеціальних операцій виносять у публічне поле. Не так важливо, чи мовиться про затримання вагнерівців, чи про якусь іншу операцію. Їх зараз – десятки, повірте мені,
– відповів Кирило Буданов.
"Якщо хтось вважає, що я помиляюся, нехай назве хоч одну державу світу, де можливе таке розслідування", – переконаний він.
Буданов: У розвідки десятки операцій, і витоків жодних немає
Глава ГУР додав, що наразі перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, і не має інформації, куди й чи передавали взагалі оприлюднені Соколовою документи.
Ми проводимо десятки спецоперацій. Але чомусь по жодній з них ніяких витоків нема. Ніякі документи ніхто й ніде не знаходить, флешки не втрачає і так далі,
– повідомив глава ГУР, уточнивши, що "ні на що не натякає, а просто констатує факт".
Буланов також окремо наголосив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак не має повноважень переносити спецоперації в часі чи видавати будь-які інші накази щодо цього.
Коротко про скандал навколо вагнерівців і розслідування Bellingcat
- Міжнародна розслідувальна група Bellingcat 17 листопада опублікувала розслідування "Анатомія "Вагнергейту": зухвала українська операція зі затримання російських найманців".
- Там мовиться, що Володимир Зеленський знав про спецоперацію та схвалив її, але Андрій Єрмак попросив відкласти спецоперацію на кілька днів, щоб набула чинності угода про перемир'я на Донбасі. Утім, у Bellingcat визнали, що ця інформація базовані тільки на словах ексначальника ГУР Василя Бурби.
- Сама ж історія вибухнула 29 липня 2020 року, коли силовики у Білорусі затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", а потім віддали їх Росії. Тоді ж у ЗМІ зявилася інформація, що ці люди брали участь у боях на Донбасі на боці Росії, і їх насправді мали схопити українські силовики, але – спецоперація провалилася через витік інформації з України.
- Сам факт планування такої операції українська влада тривалий час спростовувала. Однак Тимчасова слідча комісія Верховної Ради 15 листопада таки визнала, що спецоперація щодо затримання членів ПВК "Вагнера" таки була, але заперечила витік інформації з української сторони.