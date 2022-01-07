Приветствие в шлеме и очках
Президент оригинально поздравил народ с Рождеством. Видео он записал спускаясь с горы в Карпатах.
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Наша Украина, наши горы, вижу наши Карпаты. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества,
– сказал политик.
На кадрах воодушевленный Зеленский был в шлеме и красных защитных очках. Сзади главу государства окружали заснеженные горы.
Отметим, на видео не видно, на чем именно президент спускается с горы – на лыжах или борде. Однако остальные люди использовали борды.
Смотрите видео поздравления Зеленского с Буковеля:
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Зеленский приехал в горы накануне Рождества – 4 января. Президент уже похвастался отремонтированными дорогами, которые ведут из Киева в Карпаты.
5 января главу государства заметили в кафе за обедом. Вместе с Зеленским сидел руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, а рядом – неизвестные люди. Заметим, в кафе было много обычных туристов.
Кстати, политик остановился в люксовом отеле Radisson Blu Resort Bukovel. По данным СМИ, там якобы находится и олигарх Игорь Коломойский.
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