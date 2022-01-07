Приветствие в шлеме и очках

Президент оригинально поздравил народ с Рождеством. Видео он записал спускаясь с горы в Карпатах.

Интересно Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты

Наша Украина, наши горы, вижу наши Карпаты. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества,

– сказал политик.

На кадрах воодушевленный Зеленский был в шлеме и красных защитных очках. Сзади главу государства окружали заснеженные горы.

Отметим, на видео не видно, на чем именно президент спускается с горы – на лыжах или борде. Однако остальные люди использовали борды.

Смотрите видео поздравления Зеленского с Буковеля:

Что известно о поездке президента в Буковель

Зеленский приехал в горы накануне Рождества – 4 января. Президент уже похвастался отремонтированными дорогами, которые ведут из Киева в Карпаты.

5 января главу государства заметили в кафе за обедом. Вместе с Зеленским сидел руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, а рядом – неизвестные люди. Заметим, в кафе было много обычных туристов.

Кстати, политик остановился в люксовом отеле Radisson Blu Resort Bukovel. По данным СМИ, там якобы находится и олигарх Игорь Коломойский.

Справка. Radisson Blu Resort Bukovel – это 5-звездочный отель в Яремче. Там есть спа-центр, крытый бассейн, сауна, тренажерный зал. В среднем цены на номера в отеле стартуют от 7 тысяч гривен за сутки. За двухместный спа-люкс придется отдать 15 тысяч гривен. Также есть люкс и за 30 тысяч на двоих.

Рождественское поздравление президента: смотрите видео