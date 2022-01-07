Президент оригінально привітав народ із Різдвом. Відео він записав спускаючись з гори у Карпатах.
Цікаво Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти
Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Усім щасливого Різдва,
– сказав політик.
На кадрах натхнений Зеленський був у шоломі та червоних захисних окулярах. По заду главу держави оточували засніжені гори.
Дивіться відео привітання Зеленського з Буковелю:
Що відомо про поїздку президента у Буковель
Зеленський приїхав у гори напередодні Різдва – 4 січня. Президент вже похвалився відремонтованими дорогами, які ведуть з Києва до Карпат.
5 січня главу держави помітили у кафе за обідом. Разом із Зеленським сидів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а поруч – невідомі люди. Зауважимо, у кафе було багато звичайних туристів.
До речі, політик зупинився у люксовому готелі Radisson Blu Resort Bukovel. За даними ЗМІ, там нібито перебуває й олігарх Ігор Коломойський.
Різдвяне привітання президента: дивіться відео
Новина доповнюється…