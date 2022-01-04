Український лідер наголосив, що подорожувати Україною, в якій багато рівних, сучасних, освітлених доріг, дуже приємно.

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Зеленський похвалився дорогами з Києва у Буковель

Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку,

– написав Зеленський.

Політик додав, що, здолавши 3 січня понад 700 кілометрів трас у 5 областях, він побачив результат "Великого будівництва".

"Але не всі дороги в ідеальному стані. Ще не все зроблено. Подекуди трапляються ділянки, які наче відносять нас у минуле", – зауважив глава держави. Зеленському соромно за такі ділянки. Однак він пообіцяв, що в Україні з часом відремонтують усі дороги.



Зеленський похвалився дорогами / Фейсбук Володимира Зеленського

Плани щодо ремонту доріг

Президент відзначив трасу М-06 Київ – Чоп. "Найбільш критичні ділянки на ній плануємо оновлювати в наступні роки", – заявив він. З пріоритетів – реконструкція об'їзду Житомира, яку розпочнуть вже у 2022 році.

Зеленський похвалив і вже відремонтовані ділянки. Зокрема, ту, яка починається після з'їзду з дороги Київ – Чоп у напрямку Тернополя (біля Дубна). "Із 329 кілометрів маршруту Дубно – Буковель нам залишилось оновити 20 кілометрів, – уточнив політик. Це чотири окремі ділянки, які розпочнуть ремонтувати цієї весни й завершать у 2022 році.

Також у планах закінчити під'їзд до Рогатина, який перебуває в жахливому стані.

Президент підсумував, що завдяки оновленим дорогам подорожі Україною стають безпечнішими та зручнішими.



Політик оприлюднив фото відремонтованих доріг / Фейсбук Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський зупинився у готелі Radisson Blu Resort Bukovel.

На початку 2021 року Зеленський також був у Буковелі

У січні 2021 року Зеленський відпочивав у Буковелі. Його візит в Івано-Франківську область розпочався ще 27 грудня 2020 року. Тоді президент повідомив, що там планує зустріти Новий рік.

У мережі 8 січня з'явилися світлини, як він катається на лижах та фотографується з усіма охочими.

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Уривок з допису Володимира Зеленського:

Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку. Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків… Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати.

Як приємно подорожувати Україною, у якій сьогодні багато рівних, сучасних, освітлених доріг.

Здолавши вчора понад 700 км трас у п’яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат «Великого будівництва». Це один із проявів турботи й поваги держави до своїх громадян – українці гідні їздити хорошими дорогами, не нервувати, а насолоджуватися красою рідної країни.

Так, ще не всі дороги в ідеальному стані. Ще не все зроблено. Подекуди трапляються ділянки, які наче відносять нас у минуле – минуле поганих доріг і роздратованих водіїв. За такі ділянки справді соромно. Але точно можу сказати, що ми не зупинимося, допоки не відремонтуємо всі дороги в Україні.