Зеленський поїхав у Буковель, – ЗМІ

Охоронці Зеленського поселилися у сусідньому номері. За даними ЗМІ, першої леді Олени Зеленської та дітей президентського подружжя на території готелю не бачили.

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Жодних деталей про візит Зеленського до Буковеля наразі невідомо.



Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня / "Українська правда"



Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня / "Українська правда"

У тому ж готелі зупинився олігарх Ігор Коломойський з родиною. Олігарх прокоментував збіг словами: "Не чув, не бачився і не планую".

У січні 2021 Зеленський також був у Буковелі

У січні 2021 року Зеленський відпочивав у Буковелі. Його візит в Івано-Франківську область розпочався ще 27 грудня 2020 року. Тоді президент повідомив, що там планує зустріти Новий рік.

У мережі 8 січня з'явилися світлини, як президент катається на лижах у Буковелі. Зеленський фотографувався з охочими й виглядав на фото дуже щасливим.

Згодом українці публікували фото у соцмережах. Однак з відвідувачок Буковелю зауважила, що рік, який почався зі зустрічі з президентом, приречений бути успішним.

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