Охранники Зеленского поселились в соседнем номере. По данным СМИ, первой леди Елены Зеленской и детей президентской четы на территории отеля не видели.

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Никаких деталей о визите Зеленского в Буковель пока неизвестно.

В том же отеле остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей. Олигарх прокомментировал совпадение словами: "не слышал, не виделся и не планирую".



Парковочная площадка возле гостиницы 4 января / "Украинская правда"



Парковочная площадка возле гостиницы 4 января / "Украинская правда"

В январе 2021 Зеленский также был в Буковеле

В январе 2021 года Зеленский отдыхал в Буковеле. Его визит в Ивано-Франковскую область начался еще 27 декабря 2020 года. Тогда президент сообщил, что там планирует встретить Новый год.

В сети 8 января появились фотографии, как президент катается на лыжах в Буковеле. Зеленский фотографировался с желающими и выглядел на фото очень счастливым.

Впоследствии украинцы публиковали фото в соцсетях. Одна из посетительниц Буковеля отметила, что год, который начался со встречи с президентом, обречен быть успешным.

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