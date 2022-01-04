Украинский лидер подчеркнул, что путешествовать по Украине, в которой много равных, современных, освещенных дорог, очень приятно.

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Зеленский похвастался дорогами из Киева в Буковель

Какая прекрасная наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха,

– написал Зеленский.

Политик добавил, что, преодолев 3 января более 700 километров трасс в 5 областях, он увидел результат "Большой стройки".

"Но не все дороги в идеальном состоянии. Еще не все сделано. Кое-где случаются участки, которые как будто относят нас в прошлое", – отметил глава государства. Зеленскому стыдно за такие участки. Однако он пообещал, что в Украине со временем отремонтируют все дороги.

Зеленский похвастался дорогами / Фейсбук Владимира Зеленского

Планы по ремонту дорог

Президент отметил трассу М-06 Киев – Чоп. "Наиболее критические участки на ней планируем обновлять в последующие годы", – заявил он. Из приоритетов – реконструкция объезда Житомира, которую начнут уже в 2022 году.

Зеленский похвалил и уже отремонтированные участки. В частности, тот, который начинается после съезда с дороги Киев – Чоп в направлении Тернополя (возле Дубно). "С 329 километров маршруту Дубно – Буковель нам осталось обновить 20 километров", – уточнил политик. Это четыре отдельных участка, которые начнут ремонтировать этой весной и завершат в 2022 году.

Также в планах закончить подъезд до Рогатина, который находится в ужасном состоянии.

Президент подытожил, что благодаря обновленным дорогам путешествия по Украине становятся безопаснее и удобнее.

Политик обнародовал фото отремонтированных дорог / Фейсбук Владимира Зеленского

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Зеленский остановился в отеле Radisson Blu Resort Bukovel.

В начале 2021 года Зеленский также был в Буковеле

В январе 2021 года Зеленский отдыхал в Буковеле. Его визит в Ивано-Франковскую область начался еще 27 декабря 2020 года. Тогда президент сообщил, что там планирует встретить Новый год.

В сети 8 января появились фотографии, как он катается на лыжах и фотографируется со всеми желающими.

Обратите внимание – поздравление Зеленского с Новым годом: смотрите видео

Отрывок из публикации Владимира Зеленского:

Какая прекрасная наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымоходов придорожных домов... но вот на горизонте виднеются родные Карпаты.

Как приятно путешествовать по Украине, в которой сегодня много ровных, современных, освещенных дорог.

Одолев вчера более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат «Большой стройки». Это одно из проявлений заботы и уважения государства к своим гражданам – украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны.

Да, еще не все дороги в идеальном состоянии. Еще не все сделано. Кое-где попадаются участки, которые словно уносят нас в прошлое – прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся, пока не отремонтируем все дороги в Украине.