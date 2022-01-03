Фотографию Зеленский обнародовал в соцсетях 3 января. Тренировался политик, судя по всему, дома.

Недавно Телефонный разговор Зеленского и Байдена 2 января: о чем говорили президенты

Президент сфотографировался с домашними любимцами

Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!

– написал Зеленский.

Петей и Норой зовут домашних любимцев Зеленского. На фото 2 собаки: один из них – черный и меньший – спит, а другая – зевает. Сам Зеленский сидит в шортах и футболке на тренажере, у его ног – гантели.

Фото с тренировки Зеленский публиковал 8 декабря

Ранее фото с тренировки президент Украины публиковал в инстаграме 8 декабря. Тогда глава государства занимался в спортзале. Зеленский пожелал "доброго утра друзьям и тем, кто завидует".

Обратите внимание! В июне 2019 года президент Зеленский дал интервью из спортзала. Тогда глава государства находился с официальным визитом в Брюсселе.

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О чем говорил Зеленский во время новогоднего обращения:

Владимир Зеленский в новогоднюю ночь поздравил украинцев с Новым 2022 годом.

Глава государства сделал это в компании украинцев, которые преданно работают в различных отраслях.

Зеленский отметил, что в 2021 году были вещи, о которых хотелось бы забыть, однако много и таких, которые хочется помнить: празднование Дня Независимости, достижения украинских спортсменов, Крымская платформа, операция в Афганистане и прочее.

Смотрите, как президент Зеленский поздравлял украинцев с Новым годом: