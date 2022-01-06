Політики обідали у звичайному кафе поряд з іншими туристами. За столом із президентом також сиділи кілька невідомих людей.

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Зеленський із карафкою в руці

На фото видно, як президент розливає напій. Що у пляшці чітко не видно.

Водночас відомо, що президент любить вино, а горілку та віскі не полюбляє і ніколи не напивається.



Володимир Зеленський та Андрій Єрмак за обідом / фото Юрій Бутусов у фейсбуці

Поки Зеленський відпочиває у Карпатах, його дружина з дітьми полетіли відпочивати. Куди саме невідомо, але ЗМІ повідомляли, що їхній перший рейс 5 січня полетів до Стамбула.

Що відомо про поїздку Зеленського до Буковелю

Володимир Зеленський 4 січня прибув до Буковелю. Там президент зупинився у висококласному готелі Radisson Blu Resort Bukovel. ЗМІ пишуть, що там нібито перебуває й олігарх Ігор Коломойський.

Radisson Blu Resort Bukovel – це висококласний 5-зірковий готель у Яремче. Там є спа-центр, критий басейн, сауна, тренажерний зал. В середньому ціни на номери у готелі стартують від 7 тисяч гривень за добу. За двомісний спа-люкс доведеться віддати 15 тисяч гривень. Також є люкс і за 30 тисяч на двох. Сніданок додатково коштуватиме 400 гривень.

Зеленський також зазначав, що приїхав на короткий зимовий відпочинок. Президент вже похвалився відремонтованими дорогами, які ведуть з Києва до Карпат.

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