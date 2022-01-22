"Живую цепь" украинские ученые образовали в снежном тоннеле. Вокруг них – многометровые сугробы из снега.

К теме В Киеве развернули 30-метровый флаг и создали "живую цепь" на мосту Патона

Полярники хотели присоединиться к акции единения

К акции присоединились как участники экспедиции, так и исследователи, которые работают на станции. Таким образом украинцы, которые сейчас находятся далеко от дома, хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения. Полярники виртуально взялись за руки с тысячами других украинцев.

Ведь в Антарктиде очень четко осознаешь, какой уникальной, красивой и разнообразной является Украина, и что нам всем важно объединиться для ее сохранения и защиты,

– отметили в Национальном антарктическом научном центре Украины.

Смотрите фото цепи единства в Антарктиде / Фото National Antarctic Scientific Center of Ukraine:

На станции "Академик Вернадский" были рекордные снегопады

Отметим, что недавно станцию "Академик Вернадский" буквально засыпало снегом. Таких снегопадов здесь не видели в течение 20 лет. Полярникам пришлось откапывать всю инфраструктуру станции.

Ранее Альпинисты из Днепра и Харькова покорили самую высокую гору Антарктиды

День Соборности в Украине: коротко

22 января 1919 года торжественно был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Лишь 22 января 1990 года неравнодушные украинцы отметили Акт Воссоединения как праздник. Раньше этого не позволяла делать советская власть.

По случаю Дня соборности к украинцам обратился президент Владимир Зеленский.

В Киеве развернули 30-метровый национальный флаг и создали "живую цепь" на мосту Патона.

Этот день в истории: День Соборности Украины



