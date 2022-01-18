Поднимались альпинисты в тяжелых погодных условиях. К альпинистам из Харькова и Днепра также присоединились представители Львова, Киева и Луганщины.

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Организаторы сообщили, что другие группы альпинистов отказались от восхождения. После успеха группа вернулась в штурмовой лагерь.

Украинские альпинисты на самой высокой горе Антарктиды / Фото Валентина Сипавина

Как готовились к экспедиции

Альпинисты под руководством Валентина Сипавина 11 января поселились в базовом лагере, чтобы пройти акклиматизацию. Температура там достигала до -30°C. После этого их ждали еще 2 лагеря.

Альпинисты поднимались на вершину в связках по ледникам. Несмотря на то, что в Антарктиде продолжается лето, температура опускается даже до -60°C.

Украинские альпинисты готовились к восхождению / Фото фейсбук-страницы Alpomania

Какие планы у команды

Экспедиция вернулась в штурмовой лагерь 16 января, а 17 января на материк. Организаторы восхождения сообщили, что часть покорителей гор вернется домой, а часть – отправится в горы Антарктиды.

Днепрянка Ирина Караган / Фото с инстаграм-страницы Ирины Караган

Пострадали альпинисты

Среди участников экспедиции была Марина Филатова. В соцсетях она сообщила, что члены команды получили значительные обморожения, но она – самые сильные. Поэтому на реабилитацию женщина потратит полгода.

К сожалению, по ряду причин многие члены экспедиции получили обморожение. У меня самые серьезные. Однако я справлюсь,

– написала Филатова.

Марина Филатова на вершине горы Винсон / Фото с инстаграм-страницы Марины Филатовой

Полный текст публикации Alpomania

Группа первой украинской експедиции на Винсон взошла на вершину 14 января в полном составе.

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Погода была ветреная, все остальные группы развернулись и пошли обратно, но наша решилась попробовать совершить восхождение и все получилось!

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Группа находится в штурмовом лагере, там сильный ветер. Готовятся сделать переход вниз.