Підіймались альпіністи у важких погодних умовах. До альпіністів з Харкова та Дніпра також долучилися представники Львова, Києва та Луганщини.
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Організатори повідомили, що інші групи альпіністів відмовились від сходження. Після успіху група повернулась в штурмовий табір.
Українські альпіністи на найвищій горі Антарктиди / Фото Валентина Сипавіна
Як готувалися до експедиції
Альпіністи під керівництвом Валентина Сипавіна 11 січня оселилися в базовому таборі, щоб пройти акліматизацію. Температура там сягала до - 30°C. Після цього їх чекали ще 2 табори.
Альпіністи підіймались на вершину у зв'язках по льодовиках. Попри те, що в Антарктиді триває літо, температура опускається навіть до -60°C.
Українські альпіністи готувалися до сходження / Фото фейсбук-сторінки Alpomania
Які плани у команди
Експедиція повернулася до штурмового табору 16 січня, а 17 січня на материк. Організатори сходження повідомили, що частина підкорювачів гір повернеться додому, а частина – вирушить у гори Антарктиди.
Дніпрянка Ірина Караган / Фото з інстаграм-сторінки Ірини Караган
Чи постраждали альпіністи
Серед учасників експедиції була Марина Філатова. У соцмережах вона повідомила, що члени команди отримали значні обмороження, але вона – найсильніші. Відтак на реабілітацію жінка витратить пів року.
На жаль, з низки причин багато членів експедиції отримали обмороження. У мене найсерйозніші. Проте я впораюсь,
– написала Філатова.
Марина Філатова на вершині гори Вінсон / Фото з інстаграм-сторінки Марини Філатової
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Група першої української експедиції на Вінсон зійшла на вершину 14 січня у повному складі.
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Погода була вітряна, всі інші групи розвернулися і пішли назад, але наша зважилася спробувати здійснити сходження і все вийшло!
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Група знаходиться у штурмовому таборі, там сильний вітер. Готуються зробити перехід вниз.