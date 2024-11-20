Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, упродовж листопада в Харкові були порівняно спокійні дні. Але цей невеликий період уже закінчився. 19 листопада окупанти знову обстріляли місто.

Читайте також "Лише це зупинить Росію": розмова з бійцем "Ахіллеса" про запеклі бої за Куп'янськ

Що відомо про удар біля АЗС

Близько 13 години 19 листопада російські окупанти вдарили по одному з перехресть Харкова. Снаряд прилетів по дорозі. Зовсім близько від місця прильоту розташована АЗС. Якби окупанти влучили туди, то наслідки були б ще серйознішими.

Прилетіло по проїжджій частині. І це насправді вберегло від великої кількості жертв. Поблизу розташована АЗС. Уламки влучили в автомобілі. Наші екстрені служби швидко відпрацювали. Зараз встановлюють, який саме тип озброєння застосували окупанти,

– розповіла Черненко.

Уже відомо про 12 постраждалих. Серед них у кількох людей був сильний стрес. Більшість зазнали поранень від скла та уламків боєприпасів. Також була інформація про 18-річного хлопця, якого госпіталізували у важкому стані.

Додамо, що нині одна з цілей окупантів на Харківщині – вийти до лівого берега річки Оскіл та захопити Куп'янськ. Заступник командира батальйону ударних безпілотників 92-ї бригади "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів про запеклі бої, які йдуть на цьому напрямку.