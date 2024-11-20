Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в течение ноября в Харькове были относительно спокойные дни. Но этот небольшой период уже закончился. 19 ноября оккупанты снова обстреляли город.

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Что известно об ударе возле АЗС

Около 13 часов 19 ноября российские оккупанты ударили по одному из перекрестков Харькова. Снаряд прилетел по дороге. Совсем близко к месту прилета расположена АЗС. Если оккупанты попали бы туда, то последствия были бы еще более серьезными.

Прилетел по проезжей части. И это на самом деле уберегло от большого количества жертв. Поблизости расположена АЗС. Обломки попали в автомобили. Наши экстренные службы быстро отработали. Сейчас устанавливают, какой именно тип вооружения применили оккупанты,

– рассказала Черненко.

Уже известно о 12 пострадавших. Среди них у нескольких человек был сильный стресс. Большинство получили ранения от стекла и обломков боеприпасов. Также была информация о 18-летнем парне, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Добавим, что сейчас одна из целей оккупантов на Харьковщине – выйти к левому берегу реки Оскол и захватить Купянск. Заместитель командира батальона ударных беспилотников 92-й бригады "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал об ожесточенных боях, которые идут на этом направлении.