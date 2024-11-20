Заместитель командира батальона ударных беспилотников 92 бригады "Ахиллес" Олесь Маляревич в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что врага можно остановить только силой. Больше о ситуации вблизи Купянска и к каким самоубийственным атакам и хитростям прибегает враг – читайте далее в материале.

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Разрешение на удары по России должно было быть еще в марте 2022 года

Относительно разрешения США бить дальнобойным оружием по России было много разных реакций. Говорили даже, что это может привести к большой войне. Как думаете, Третьей мировой войны уже не избежать?

Не могу комментировать, будет ли Третья мировая, или будут ядерные удары. Могу сказать, что нам давно нужно было разрешить использовать любые средства, кроме ядерки, по территории России и на оккупированных территориях. Не должно быть ограничений. Против нас воюет очень мощный враг, который использует все, чтобы нас уничтожить.

В мае 2024 года разрешили бить системами HIMARS по территории России. Там дальность поражения до 80 километров. Сразу было понятно, что надо на большие расстояния работать. Есть фраза американского генерала, что воин выигрывает битву, а войну выигрывает логистика. Вот по логистике и надо бить. Это – аэродромы, точки обеспечения, склады. Так оккупанты не смогут получать на линию фронта ни топливо, ни боеприпасы, ни живую силу в достаточном количестве.

Вы говорите, что это решение принято немного поздно. Когда его стоило принять, чтобы была выше эффективность?

В первые числа марта 2022 года. А еще – дать все оружие, чтобы мы могли нормально воевать. По состоянию на сейчас мы потеряли много времени, территорий и людей, в том числе и мирного населения. А все из-за того, что нам только понемногу дают вооружение.

О критической ситуации возле Купянска

Если говорить о Харьковском направлении, где вы нас защищаете, из какого оружия Россия больше всего обстреливает? Как изменились ее средства ведения боя за более чем 2 года войны?

Россия использует все, что имеет, и все, что получает от своих партнеров. Прежде всего это КАБы, "Шахеды", различные линейки ракет. Вы видите, как они сейчас атакуют нашу энергетическую систему и гражданскую инфраструктуру Украины.

До войны они говорили, что имеют в небольшом количестве ракеты "Кинжал", "Циркон". Сейчас они их используют по гражданской инфраструктуре, когда захотят. Это вопрос не только о линии фронта, но и в целом о всей Украине. Они используют все, что имеют.

Аналитики Института изучения войны говорят, что оккупанты этой зимой сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов. Среди них – Торецк, Покровск, Курахово. Также враг готовится к продвижению в сторону Купянска и Часового Яра. Вы сейчас воюете на Купянском направлении. Как часто россияне пробуют прорвать нашу оборону?

Пока у них будет получаться двигаться вперед, до тех пор они будут это делать. Ничто их не остановит, кроме силы. Надо показать им, что они потеряют все, если продолжат двигаться вперед.

На Купянске они постоянно штурмуют – 24 на 7. Единственное, что атаки бывают разными. Есть пехотные атаки. Есть артиллерийские обстрелы, а после этого идет штурм, когда добегает только десятая часть их подразделения. Бывают танковые прорывы. На днях они пытались заехать в Купянск.

Конечно, это все уничтожается, но каждый раз они понемногу захватывают территорию. Поэтому нужно все это силой останавливать. Другого варианта нет.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Какая ситуация возле Купянска? Почему враг постоянно пытается там атаковать?

Их задача-минимум – полностью захватить левый берег реки Оскол. Если им это удастся, то будут штурмовать правобережье и двигаться дальше.

На этом направлении собраны очень мощные наши силы. Сейчас наша задача – не дать им захватить левый берег реки Оскол. Там очень сложная ситуация, как можете увидеть по карте, потому что обеспечение идет через реку. Впрочем, наша задача – уничтожать врага и наносить ему максимальный вред. Это мы и делаем.

Сообщали, что россияне планировали захватить левобережье реки Оскол и Купянск до 1 ноября. Усилились ли с тех пор штурмовые действия оккупантов?

Российская армия достаточно хорошо организована. Действительно была такая дата, мы не раз слышали об этом в перехватах. Они очень любят даты. На этот день они ориентировались, поэтому к тому времени были 2 мощные бронетанковые атаки. Тогда они потеряли 50 единиц техники за одну атаку и 17 единиц – за другую, и множество личного состава.

Там не жалеют личный состав. Самое дешевое, что есть в вооруженных силах России – это люди. Они их теряют очень легко и в огромных количествах, чтобы достичь поставленной цели. Им не удалось все выполнить до 1 ноября, но они и дальше пытаются реализовать эту цель.

То есть сейчас можно сказать, что они даже частично не достигли своей цели?

Нельзя так говорить. Они не достигли цели захватить левый берег реки Оскол, но ежедневно пытаются забрать там хоть одну посадку, хотя бы что-то. Это жизнь и здоровье наших воинов. Очень тяжелая ситуация на Купянщине. И за каждый метр идут мощные и драматические боевые действия.

Оккупанты совершили дерзкую атаку, переодевшись в ВСУ

На прошлой неделе россияне пробовали прорвать оборону на Купянском направлении, переодевшись в форму ВСУ. Штурмовые группы врага атаковали четырьмя волнами и привлекли около 15 единиц техники. Все атаки удалось отбить. Во время атак заметили новую технику у россиян? Были ли среди них войска Северной Кореи?

Войск КНДР пока на территории Харьковщины не заметили. Относительно этой атаки – она была дерзкой и сразу стало понятно, что они все будут уничтожены. Оккупанты просто пробовали вклиниться в силы ВСУ. Наши силы там имели большее количество техники. Такое российское "может, пройдет".

Их удалось уничтожить, но проблема была. Где-то 45 их пехотинцев десантировалось с бронетехники. Они рассыпались по домам. Потом долгое время пришлось их искать и выбивать. Впрочем, невозможно зафиксировать точное их количество – 45 их, или 46, а может 39? Если 1 – 3 где-то засядут в доме, то это может быть проблемой, поэтому целая операция была, чтобы их выкурить и уничтожить. Они все были уничтожены.

Какая ситуация в самом Купянске

Сколько сейчас, по вашим данным, находится местных в Купянске и окрестностях города? Пробуют ли они эвакуироваться?

Этим вопросом занимается военная администрация. Всегда, даже в самых горячих точках, остается несколько семей. Преимущественно это люди пожилого возраста. Они живут там, несмотря ни на что. К сожалению, такое бывает.

Мы долго держались в Бахмуте. В последний день боев, когда мы еще немного его контролировали, двое стариков просто шли с сумкой через поле. Им было на все безразлично. Мы их просто подобрали, посадили в бронированную машину и отвезли в медпункт. Далее их передали службе, которая занимается переселенцами. Они могли погибнуть на том поле с вероятностью в 90%. Но, слава Богу, остались живыми.

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Я уверен, что в правобережном Купянске остается достаточно много людей, которые еще надеются, что как-то обойдется. Хотя там и дроны летают, и ствольная артиллерия, и минометы, и КАБы. Там жизнь уже невозможна.

Есть ли в Купянске свет и вода? Работают ли магазины?

Нет, это уже зона боевых действий. Помощь, возможно, привозят. Как правило, это делают военные. Мы всегда поддерживаем людей, которые остались. Нет такого, мол, "ты не поехал, поэтому мы не будем тебе помогать".

Конечно, мы поделимся всем, что у нас есть: и генераторы дарим, и технику, и лекарства, и еду. Вывозим, если есть такая необходимость. Но, конечно, коммунальных услуг уже нет.

Россияне ежедневно атакуют наши города "Шахедами". Они даже научились использовать их и для разведки. Является ли это проблемой для наших защитников?

Нет, для разведки они имеют другие средства. Это "Орлан", ZALA, Supercam. Это – дроны-разведчики, а "Шахед" – ударный дрон-камикадзе.

Об этом говорил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, что они иногда не оснащают их боеголовками.

Может быть. Мы такого еще не встречали на нашем направлении. У нас здесь стандартные средства разведки.

О дронах Mini-Taurus и поиске новых решений

Украина должна получить от Германии 4 тысячи дронов, которые называют Mini-Taurus. Это – ударные БПЛА Helsing, оснащенные технологиями искусственного интеллекта. Они работают даже во время действия РЭБ. Дальность полета якобы в 4 раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе. Насколько они усилят нас и смогут ли заменить удары дальнобойным оружием вглубь России?

Нет, они точно не заменят дальнобойное оружие, но какую-то функцию смогут выполнять. Надо получить дрон, протестировать его и понять, на что он способен в боевых условиях.

Пока у нас такого дрона нет, но и не будем говорить, когда такое что-то приедет. Знаете, не надо вообще заблаговременно сообщать, как это было о разрешении с ударами по России. Это военное дело. Пусть для них будет неожиданность.

Конечно, они не смогут быстро изменить дислокацию своих подразделений, чтобы спастись от ATACMS. Это очень сложно, но все равно не надо об этом говорить – тихонько дали, пусть работают. Поэтому когда у нас будут такие дроны, то мы об этом никому не будем говорить.

Как изменились беспилотники с начала полномасштабной войны?

С дронами постоянно что-то меняется. Это даже невозможно перечислить. Сегодня у нас что-то летает, а завтра не летает.

Для того, что "летало" у нас работают разработчики и инженеры, которые в специально оборудованных местах в условиях линии фронта готовят дроны, софт (программное обеспечение – 24 Канал) дронов, детали и так далее. Все для того, чтобы дрон мог выполнять боевую задачу, учитывая РЭБ противника.

Мы понимаем, чем против нас работают. Пытаемся противопоставить свои решения. Как наши решения побеждают – россияне делают все, чтобы его нивелировать. Здесь постоянная конкуренция, но это не победа и медалька, а жизнь людей.