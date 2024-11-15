Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр имени Ивана Сирко Юрия Федоренко в эфире телемарафона.

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Бои в Купянске

Пользуясь погодными условиями, потому что был низкий туман и ничего не было видно, россияне заехали танком с тралом и двумя МТЛБ с пехотой. Они заехали в жилую застройку левобережного Купянска, но танк был уничтожен Силами обороны несмотря на то, что его было плохо видно, там же были уничтожены обе МТЛБ и вся штурмовая пехота,

– сказал Федоренко.

Представитель бригады отметил, что в течение 5 – 6 часов были ликвидированы те, кому удалось спешиться. Сейчас в Купянске Левобережном россиян нет. Ситуация очень сложная, но контролируемая.

Федоренко также напомнил, что россияне не справились с задачей захватить Купянск до 1 ноября и теперь рассчитывают сделать это хотя бы до Нового года.

"Сначала у него было до 1 ноября овладеть Купянском-Узловым, Купянском Левобережным. Сейчас сроки сместились, эту задачу противник не выполнил, теперь они должны выполнить задачу до Нового года", – говорит он.