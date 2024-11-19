24 Канал со ссылкой на NYT пишет, зачем считать потери противника. К слову, есть вероятность, что после нового года Путину все же придется официально объявить о мобилизации.

Интересно Потери России за каждые 10 дней такие же, как за 10 лет войны в Афганистане, – Сибига

Сколько россиян погибло на войне

Настоящую боеспособность армии определяют ее безвозвратные потери – это солдаты, которые погибли или получили такие серьезные ранения, что больше не смогут воевать,

– объясняют в СМИ.

Эта цифра важнее раненых в целом, ведь те, кто получил легкие ранения, могут быстро выздороветь.

Конечно, официальной информации об этом нет, но российские оппозиционные журналисты анализируют некрологи, выплаты по инвалидности и нотариальные базы данных. И приходят к выводу, что Россия потеряла больше солдат в этой войне, чем любая промышленно развитая страна в конфликте после Второй мировой войны.

Русская служба BBC и "Медиазона" установили имена 78 329 оккупантов, которые нашли свою смерть в Украине с начала полномасштабного вторжения. С 18 октября по 15 ноября установили 4315 имен. Темпы прироста подтвержденных смертей осенью 2024 года – самые высокие за всю войну. Всего на конец октября на войне погибло почти 150 000 россиян.

На каждого погибшего российского военного приходятся примерно двое тяжелораненых. Невосполнимых потерь у россиян на конец октября – примерно 400 тысяч.

Но ежедневно ряды оккупационных войск пополняют около тысячи солдат. Большинство из них падки на выплаты.