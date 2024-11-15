Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, если россиянам сознательно будут пытаться избегать мобилизации, то это будет хороший вариант. Она объяснила, что таким образом гражданам России удастся спасти свою жизнь и жизнь многих украинцев.

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Мобилизация в России

Ольга Романова также подчеркнула, что чем больше россиян будет уклоняться от армии, то тем больше на поле боя появится зеков. Военному командованию оккупантов очень сложно их контролировать, ведь есть немало историй о случаях, когда бывшие заключенные России взрывали своих собратьев из-за ссор и недоразумений.

Так, Украина уступает России в количестве живой силы. Российское наступление продолжается уже несколько месяцев, однако, если взглянуть на достижения оккупантов в течение года, то они небольшие, несмотря на то, что Путин собирался захватить Киев за 3 дня,

– сказала она.

Перед кремлевским диктатором возникает 2 варианта. Первый – он может объявить мобилизацию.

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" заметить, что в 2022 году была объявлена частичная мобилизация, но она не завершилась. Путин может заявить о продолжении этого процесса, или же использовать второй вариант – подписать мир с Украиной.

К слову, российские власти планируют увеличить расходы на оборону и стимулировать добровольное участие граждан в войне против Украины. Правительство может выделить дополнительные 1,5 триллиона рублей для покрытия военных нужд и других расходов, связанных с вторжением. Минобороны также предлагает новые льготы – автоматический статус ветерана боевых действий для добровольцев.